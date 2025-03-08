Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Phú Nhuận làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Phú Nhuận
- Hồ Chí Minh:
- 133 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 16 Triệu
Kế toán Tổng hợp đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát tài chính, đảm bảo số liệu chính xác và hỗ trợ vận hành doanh nghiệp hiệu quả.
Thực hiện và kiểm soát nghiệp vụ kế toán
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán: công nợ, doanh thu, chi phí, lương, bảo hiểm, thuế
Kiểm tra và đối chiếu số liệu sổ sách kế toán, đảm bảo tính chính xác, hợp lệ
Theo dõi hàng tồn kho, giá vốn hàng bán, hỗ trợ kiểm kê định kỳ
Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định
Quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán (hóa đơn mua hàng, bán hàng, hợp đồng…)
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo
Hỗ trợ công tác thuế & pháp lý kế toán
Cập nhật các quy định mới về kế toán – thuế, đảm bảo tuân thủ pháp luật
Hỗ trợ làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán khi có yêu cầu
Quản lý tài chính nội bộ
Kiểm soát và đề xuất tối ưu chi phí, cân đối dòng tiền
Theo dõi và báo cáo tình hình tài chính nội bộ theo yêu cầu của Ban Giám Đốc, phù hợp với chuyên môn
Trình độ & kinh nghiệm
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm Kế toán Tổng hợp, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành thực phẩm, bán lẻ hoặc thương mại
Kỹ năng cần có
Am hiểu các nghiệp vụ kế toán, thuế, tài chính doanh nghiệp
Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, FAST, Excel…)
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng phối hợp với các phòng ban
Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán
Kinh nghiệm: 3 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Tại Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Phú Nhuận Thì Được Hưởng Những Gì
