Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Phú Nhuận làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu

Kế toán Tổng hợp đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát tài chính, đảm bảo số liệu chính xác và hỗ trợ vận hành doanh nghiệp hiệu quả.

Thực hiện và kiểm soát nghiệp vụ kế toán

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán: công nợ, doanh thu, chi phí, lương, bảo hiểm, thuế

Kiểm tra và đối chiếu số liệu sổ sách kế toán, đảm bảo tính chính xác, hợp lệ

Theo dõi hàng tồn kho, giá vốn hàng bán, hỗ trợ kiểm kê định kỳ

Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định

Quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán (hóa đơn mua hàng, bán hàng, hợp đồng…)

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo

Hỗ trợ công tác thuế & pháp lý kế toán

Cập nhật các quy định mới về kế toán – thuế, đảm bảo tuân thủ pháp luật

Hỗ trợ làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán khi có yêu cầu

Quản lý tài chính nội bộ

Kiểm soát và đề xuất tối ưu chi phí, cân đối dòng tiền

Theo dõi và báo cáo tình hình tài chính nội bộ theo yêu cầu của Ban Giám Đốc, phù hợp với chuyên môn

Trình độ & kinh nghiệm

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm Kế toán Tổng hợp, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành thực phẩm, bán lẻ hoặc thương mại

Kỹ năng cần có

Am hiểu các nghiệp vụ kế toán, thuế, tài chính doanh nghiệp

Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, FAST, Excel…)

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng phối hợp với các phòng ban

Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán

Kinh nghiệm: 3 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh