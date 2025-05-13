Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ART LAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

- Hoạch toán đầy đủ, đúng quy định tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phần mềm kế toán.

- Xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng.

- Nhận chứng từ, kê khai thuế GTGT, TNCN và TNDN, làm sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, quyết toán thuế, giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế theo quy định.

- Thực hiện việc tính lương, hoạch toán lương, BHXH, thực hiện các thủ tục BHXH cho nhân viên

- Theo dõi, đối chiếu công nợ định kỳ

- In sổ kế toán chi tiết và tổng hợp theo quy định.

- Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết. - Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.