Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG LÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 63 Út Trà Ôn, Phước Long B, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Lập và nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế TNCN và TNDN và chuẩn bị hồ sơ thầu

Thống kê, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu đột xuất của cấp trên hay cơ quan nhà nước.

Phê duyệt các khoản thanh toán, bảng tính lương, sổ sách và chứng từ kế toán.

Lập kế hoạch tư vấn tài chính, vốn và ngân sách trong Công ty

Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các nghiệp vụ hàng ngày: thu, chi, nhập xuất, bán hàng, ngân hàng, lập sổ sách, lưu trữ chứng từ xử lý các vấn đề phát sinh trong Phòng đảm bảo theo đúng quy định hiện hành;

Xây dựng, đề xuất các kế hoạch đầu tư, phân bổ, sử dụng, tái sử dụng nguồn vốn

Thống kê số liệu chi phí quản lý định kỳ mỗi tháng và các số liệu khác khi có yêu cầu phát sinh

Hạch toán và kiểm tra các định khoản phát sinh và đối chiếu các số liệu chi tiết.

Kiểm tra sự trùng khớp của các số dư cuối kỳ với các báo cáo chứng từ và đảm bảo cân đối số liệu giữa tổng hợp với chi tiết.

Báo cáo kết quả công việc hàng ngày/tháng/năm lên BGĐ

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BGĐ

Tốt nghiệp Đại học ngành kế toán,kiểm toán có 2 năm kinh nghiệm

Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành xây dựng

Có kinh nghiệm làm việc về mảng kế toán thuế và đã từng tham gia kiểm tra và quyết toán với cơ quan thuế là một lợi thế

Chịu được áp lực cao, cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc

Có khả năng làm việc theo nhóm

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; nắm vững, sử dụng tốt các phần mềm kế toán Misa, phần mềm quản lý của Công ty

Am hiểu và nắm vững Luật kế toán, các quy định về Thuế, các Quy chế, Quy định và Quy trình liên quan đến hoạt động của Công ty

Có khả năng làm việc chi tiết và theo dõi timeline tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG LÂM Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thứ 2 – sáng Thứ 7 (giờ hành chính)

Được đánh giá tăng lương hàng năm dựa trên đánh giá năng lực làm việc.

Môi trường làm việc có tính chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở

Được nghỉ phép 12 ngày làm việc trong năm

Được hưởng lương theo quy định tháng lương và bảng lương của công ty, các chế độ thưởng theo quy định của công ty, các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động.

Được hưởng các chế độ tiền thưởng theo bảng thỏa thuận.

