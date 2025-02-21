Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Savani làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Savani
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Savani

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: 360 Trần Phú, P. Ba Đinh, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tổng quan kiểm soát, phân tích và lên báo cáo doanh thu - chi phí theo khoản mục của từng CN.
Thực hiện theo dõi tổng quan số liệu hạch toán toàn bộ tài khoản kế toán trên bảng cân đối tài khoản
- Kiểm tra các nghiệp vụ kính tế phát sinh, đảm bảo theo tiêu chuẩn kế toán, tính hợp lý, chính xác của số dư các tài khoản có trên bảng cân đối tài khoản (Kiểm tra công cụ dụng cụ, TSCĐ, chi phí trích trước, số dư công nợ, các khoản phải thu,...)
Kiểm soát toàn bộ các chi phí đối với các bộ phận phòng ban, chi nhánh được giao
Kiểm soát chi phí:
+ Chi phí MKT offine, cước điện thoại tổng đài.
+ Theo dõi, kiểm soát công nợ đơn online hệ thống.
+ Chi phí cước vận chuyển hệ thống, CCDC, VPP…
+ Theo dõi lương nghỉ việc.
+ Theo dõi truy thu đồng phục
+ Kiểm tra công tác phí
+ Kiểm tra chi phí phát sinh tại chi nhánh, duyệt hồ sơ thanh quyết toán hàng tháng…
Thực hiện các công việc phát sinh khác:Thực hiện báo cáo theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng phòng.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm trên 02 năm ở vị trí tương đương
Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành liên quan
Có định hướng công việc rõ ràng;
Có tinh thần cầu tiến;
Thái độ ham học hỏi, biết lắng nghe để hoàn thiện và nâng cao năng lực của bản thân.
Kỹ năng tính toán tốt, nhạy bén với con số;
Kỹ năng hệ thống sổ sách và thông tin logic;
Kỹ năng lắng nghe, tiếp nhận thông tin nhanh;
Kỹ năng đặt câu hỏi và khai thác vấn đề;
Kỹ năng xử lý vấn đề.

Tại Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Savani Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường làm việc năng động, cơ hội học hỏi, thăng tiến cao
• Các chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định pháp luật
• Xét đánh giá năng lực định kỳ 1 lần/ năm dựa trên đánh giá thành tích trong công việc.
• Các phụ cấp điện thoại, xăng xe, tiền ăn, ...
• Lương tháng thứ 13, thưởng năm theo kết quả kinh doanh.
• Quà tặng các ngày Lễ và các phúc lợi khác theo quy định Công ty (sinh nhật, hiếu hỉ,, ốm đau,...)
• Cơ hội tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo phát triển/năm, (Training, coaching, e- learning...)
• Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp,...Ngoài ra sẽ tham gia rất nhiều.các hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Savani

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Mac Plaza, số 10, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

