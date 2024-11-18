Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Vĩnh Trị, xã Hoằng Quang, TP Thanh Hoá

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

- Tham mưu cho Ban giám đốc trong công tác quản lý thuộc lĩnh vực kế toán tài chính

- Bố trí, quản lý nhân sự và điều phối hoạt động của phòng TCKT

- Theo dõi, kiểm soát lương, bảo hiểm, TSCĐ, CCDC và các khoản trích lập dự phòng

- Kiểm soát chứng từ hạch toán công nợ, doanh thu, chi phí, tính giá thành sản phẩm, giá vốn hàng bán

- Lập báo cáo quản trị, báo cáo thuế, báo cáo phân tích kết quả kinh doanh hàng tháng

- Quản lý công nợ phải thu, phải trả theo kế hoạch; cân đối dòng tiền hàng tuần, hàng tháng

- Quyết toán thuế, làm việc với các cơ quan chức năng

- Xây dựng các quy chế/quy trình/quy định liên quan tới phòng kế toán

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành tài chính kế toán

- Ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, ưu tiên biết SD phần mềm Bravo, Misa

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp và báo cáo

- Cẩn thận, chắc chắn

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các công ty sản xuất, đã tham gia quyết toán thuế

Phúc lợi

Phúc lợi:

