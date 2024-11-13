Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Lô 01/02 KCN Bỉm Sơn A, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Bỉm Sơn

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Hỗ trợ kế toán trưởng trong việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán hàng ngày.

Nhập liệu, kiểm tra, đối chiếu chứng từ kế toán.

Theo dõi, quản lý các khoản thu chi, công nợ.

Lập báo cáo theo yêu cầu của kế toán trưởng và ban lãnh đạo.

Hỗ trợ các công việc hành chính khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán hoặc các ngành nghề liên quan.

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán cơ bản.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, Excel, Tin học văn phòng.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Sử dụng thành thạo tiếng Trung.

Tại Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực.

Đóng 100% bảo hiểm từ tháng thử việc đầu tiên

Có ký túc xá 3 sao, xe đưa đón dành cho nhân viên ở xa

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch hàng năm.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam

