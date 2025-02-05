Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 80A Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Quản lý sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ thu chi nội bộ

Quản lý thu chi sản phẩm app trên phần mềm quản lý thu chi

Lập báo cáo và các nhiệm vụ khác liên quan tới hoạt động kế toán, thu chi của công ty

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

Tốt nghiệp các trường Đại học/Cao Đẳng về Tài chính/Ngân hàng hoặc các chuyên ngành liên quan

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

Có kiến thức về kế toán nội bộ, kế toán tổng hợp

Nhanh nhẹn, hoạt bát

Có kiến thức về sử dụng Excel, chỉ số về kế toán

Tại Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 - 12.000.000/tháng

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến.

Review lương định kỳ 2 lần/năm.

Thưởng lương tháng 13

Chế độ đãi ngộ tốt, đóng BHXH

Được làm việc trong môi trường công ty công nghệ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam

