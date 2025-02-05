Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 80A Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Quản lý sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ thu chi nội bộ
Quản lý thu chi sản phẩm app trên phần mềm quản lý thu chi
Lập báo cáo và các nhiệm vụ khác liên quan tới hoạt động kế toán, thu chi của công ty
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các trường Đại học/Cao Đẳng về Tài chính/Ngân hàng hoặc các chuyên ngành liên quan
Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
Có kiến thức về kế toán nội bộ, kế toán tổng hợp
Nhanh nhẹn, hoạt bát
Có kiến thức về sử dụng Excel, chỉ số về kế toán
Tại Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8.000.000 - 12.000.000/tháng
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến.
Review lương định kỳ 2 lần/năm.
Thưởng lương tháng 13
Chế độ đãi ngộ tốt, đóng BHXH
Được làm việc trong môi trường công ty công nghệ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
