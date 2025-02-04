Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Xây Dựng Aucd Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Xây Dựng Aucd Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Xây Dựng Aucd Việt Nam

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Xây Dựng Aucd Việt Nam

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa Vinaconex1, 289A Khuất Duy Tiến,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Công ty chuyên mảng xây dựng tuyển kế toán:
Tập hợp và hạch toán tất cả các chứng từ, nghiệp vụ phát sinh trong doanh nghiệp
Theo dõi nhập, xuất, tồn kho nguyên vật liệu, hàng hoá, sản phẩm sản xuất của xưởng, quản lý trên phần mềm kế toán.(có người phối hợp)
Tham gia xây dựng dự toán đơn hàng sản xuất, sản phẩm xuất bán theo từng loại sản phẩm.
Giao dịch với ngânhàng và các cơ quan Nhà nước liên quan ( Thuế, Bảo hiểm,...)
Lập kế hoạch dòng tiền đáp ứng nhu cầu kinh doanh của công ty
Lập các lệnh chi tiền, chuyển tiền trên Tài khoản
Theo dõi công nợ phải thu khách hàng, công nợ phải trả nhà cung cấp.
Kiểm soát hóa đơn, hạch toán và thực hiện kê khai thuế trên phần mềm kế toán
Lập tờ khai và BCTC theo đúng quy định của Nhà nước.
Làm báo cáo định kỳ theo yêu cầu quản lý từ ban lãnh đạo công ty

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viêncó từ 2 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực kế toán, thuế và đã từng làm cho doanh nghiệp về xây lắp, xây dựng
Nắm vững chế độ chính sách hiện hành trong lĩnh vực kế toán , lĩnh vực thuế, pháp luật của nhà nước
Có thể tham gia và tư vấn cho BGĐ liên quan đến công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách
Ưu tiên người có kinh nghiệm kế toán kiến trúc, nội thất công trình.
Có khả năng làm việc độc lập , làm việc nhóm.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Xây Dựng Aucd Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản : 13-15 triệu đồng.
Thưởng lễ, tết, thưởng cuối năm, thưởng doanh thu...
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cạnh tranh và năng động
Thực hiện đầy đủ các chế độ theo luật lao động và BHXH hiện hành
Đào tạo nâng cao kĩ năng và trình độ chuyên môn, cơ hội thăng tiến rõ ràng
Tham gia các hoạt động đoàn thể và văn hóa doanh nghiệp
Đi thăm quan du lịch hàng năm dã ngoại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Xây Dựng Aucd Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Xây Dựng Aucd Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Xây Dựng Aucd Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 16 Tòa nhà TNR, Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

