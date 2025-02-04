Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Xây Dựng Aucd Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa Vinaconex1, 289A Khuất Duy Tiến,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Công ty chuyên mảng xây dựng tuyển kế toán:

Tập hợp và hạch toán tất cả các chứng từ, nghiệp vụ phát sinh trong doanh nghiệp

Theo dõi nhập, xuất, tồn kho nguyên vật liệu, hàng hoá, sản phẩm sản xuất của xưởng, quản lý trên phần mềm kế toán.(có người phối hợp)

Tham gia xây dựng dự toán đơn hàng sản xuất, sản phẩm xuất bán theo từng loại sản phẩm.

Giao dịch với ngânhàng và các cơ quan Nhà nước liên quan ( Thuế, Bảo hiểm,...)

Lập kế hoạch dòng tiền đáp ứng nhu cầu kinh doanh của công ty

Lập các lệnh chi tiền, chuyển tiền trên Tài khoản

Theo dõi công nợ phải thu khách hàng, công nợ phải trả nhà cung cấp.

Kiểm soát hóa đơn, hạch toán và thực hiện kê khai thuế trên phần mềm kế toán

Lập tờ khai và BCTC theo đúng quy định của Nhà nước.

Làm báo cáo định kỳ theo yêu cầu quản lý từ ban lãnh đạo công ty

Yêu Cầu Công Việc

Ứng viêncó từ 2 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực kế toán, thuế và đã từng làm cho doanh nghiệp về xây lắp, xây dựng

Nắm vững chế độ chính sách hiện hành trong lĩnh vực kế toán , lĩnh vực thuế, pháp luật của nhà nước

Có thể tham gia và tư vấn cho BGĐ liên quan đến công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách

Ưu tiên người có kinh nghiệm kế toán kiến trúc, nội thất công trình.

Có khả năng làm việc độc lập , làm việc nhóm.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Xây Dựng Aucd Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản : 13-15 triệu đồng.

Thưởng lễ, tết, thưởng cuối năm, thưởng doanh thu...

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cạnh tranh và năng động

Thực hiện đầy đủ các chế độ theo luật lao động và BHXH hiện hành

Đào tạo nâng cao kĩ năng và trình độ chuyên môn, cơ hội thăng tiến rõ ràng

Tham gia các hoạt động đoàn thể và văn hóa doanh nghiệp

Đi thăm quan du lịch hàng năm dã ngoại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Xây Dựng Aucd Việt Nam

