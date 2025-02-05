Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 37 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Kiểm tra, soát xét chứng từ kế toán và công tác hạch toán kế toán được thực hiện bởi Kế toán viên nhằm đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp của các bộ hồ sơ, chứng từ và việc hạch toán theo đúng quy định hiện hành;
Hoàn thành đầy đủ, chính xác và đúng hạn việc kê khai, quyết toán, nộp thuế: thuế GTGT, thuế TNCN, thuế nhà thầu, thuế TNDN,...;
Lập Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị;
Chịu trách nhiệm làm việc với các bên có liên quan như: cơ quan thuế, kiểm toán, tư vấn thuế,....
Ghi nhận và quản lý tài sản cố định;
Theo dõi, kiểm soát và ghi nhận chi phí lương và các khoản phải trích theo lương lên sổ kế toán;
Quản lý hóa đơn, bao gồm nhưng không giới hạn: điều chỉnh hóa đơn đầu vào, xuất/ điều chỉnh hóa đơn đầu ra,...
Quản lý việc lưu trữ hồ sơ, chứng từ; đảm bảo tính đầy đủ, sắp xếp theo trình tự thống nhất;
Các công việc khác theo phân công của Quản lý phòng

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Nữ, tuổi từ 25-40
Trình độ đại học, chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp và liên quan
Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm vị trí tương đương, có kinh nghiệm sử dụng SAP, ERP
Cẩn thận, tỉ mỉ.
Có trách nhiệm với công việc, hoàn thành công việc đúng deadline.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác theo quy định.
Các hoạt động, chương trình do Công ty tổ chức: Du lịch, Các cuộc thi nội bộ, Liên hoan tổ chức sinh nhật, 20/10, 8/3,...
Các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động và Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà Xuân Thủy, số 173, đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

