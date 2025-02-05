Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Dược phẩm Trung ương AROVA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Dược phẩm Trung ương AROVA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Dược phẩm Trung ương AROVA
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công Ty Dược phẩm Trung ương AROVA

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Dược phẩm Trung ương AROVA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 11 TT 6 khu đô thị mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thu thập và xử lý các chứng số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế (Cụ thể như mua bán hàng hoá, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, thu/ chi... • Hạch toán thu/ chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/ TNDN,...
• Theo dõi và quản lý công nợ
• Tính toán và báo cáo giá sản xuất/ sản phẩm; thống kê thông tin về nguyên vật liệu, phụ liệu, chi phí vận chuyển
• Kiểm tra tình trạng Xuất nhập tồn của hàng hoá, nguyên nhiên vật liệu
• Thực hiện báo cáo định kỳ tháng (ví dụ báo cáo thuế, tờ khai thuế...), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu – lợi nhuận...)
• Tính lương cho nhân viên, thực hiện các khoản trích theo lương
• Hạch toán các khoản phân bổ chi phí, như chi phí CCDC, chi phí trả trước ngắn/ dài hạn...
• Hạch toán các khoản trích khấu hao TSCĐ
• Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ; đối chiếu các số liệu và thống kê chi tiết các khoản phân bổ đó Yêu cầu ứng viên
• Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về kế toán kiểm toán hoặc tài chính

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Trung cấo trở lên trở lên các chuyên ngành về kế toán kiểm toán hoặc tài chính
• Kinh nghiệm ít nhất 2 năm về kế toán tổng hợp hoặc thuế
• Độ tuổi từ 2000-1985

Tại Công Ty Dược phẩm Trung ương AROVA Thì Được Hưởng Những Gì

• Được tham gia BHXH theo quy định của nhà nước
• Nghỉ mát 1 năm 1 lần
• nghỉ phép theo quy định
• Tăng lương 1 năm 1 lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Dược phẩm Trung ương AROVA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Dược phẩm Trung ương AROVA

Công Ty Dược phẩm Trung ương AROVA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Cụm dân cư số 10, thôn Tự Nhiên, huyện Thường Tín, Hà Nội

