Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Trống Đồng Việt Nam (Trống Đồng Palace) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 940 Nguyễn Khoái, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

- Quản lý, sắp xếp, lưu trữ hệ thống sổ sách kế toán của đơn vị

- Kế toán phần hành theo sự phân công của Kế toán trưởng

+ Theo dõi TSCĐ, CCDC, phát sinh tăng giảm, tính hiện hữu

+ Trích lập, khẩu hao tài sản

+ Theo dõi các khoản tạm ứng, hoàn ứng của CBNV cũng như các phòng ban công ty

- Kiểm tra giấy tờ, hợp đồng liên quan đến thuế

- Xuất hóa đơn

- Ghi nhận doanh thu, chi phí, theo dõi CCDC, tài sản cố định và phân bổ chi phí

- Báo cáo P&L

- Báo cáo tờ khai thuế TNCN, GTGT, TNDN

- Lập các báo cáo hàng tháng, quý theo yêu cầu của KTT

- Các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm 2-5 năm ở vị trí tương đương.

- Am hiểu về luật thuế

- Tư duy logic, chịu được áp lực công việc

- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán (phần mềm fast

Tại Công Ty TNHH Trống Đồng Việt Nam (Trống Đồng Palace) Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 15,000,000 - 18,000,000 , hỗ trợ ăn tại Công ty 45000/bữa

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

- Cơ hội phát triển thế mạnh của bản thân.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN; được hưởng Chế độ phúc lợi và các chính sách đãi ngộ theo quy chế của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trống Đồng Việt Nam (Trống Đồng Palace)

