Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Trống Đồng Việt Nam (Trống Đồng Palace) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Trống Đồng Việt Nam (Trống Đồng Palace)
- Hà Nội:
- Số 940 Nguyễn Khoái, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 17 Triệu
- Quản lý, sắp xếp, lưu trữ hệ thống sổ sách kế toán của đơn vị
- Kế toán phần hành theo sự phân công của Kế toán trưởng
+ Theo dõi TSCĐ, CCDC, phát sinh tăng giảm, tính hiện hữu
+ Trích lập, khẩu hao tài sản
+ Theo dõi các khoản tạm ứng, hoàn ứng của CBNV cũng như các phòng ban công ty
- Kiểm tra giấy tờ, hợp đồng liên quan đến thuế
- Xuất hóa đơn
- Ghi nhận doanh thu, chi phí, theo dõi CCDC, tài sản cố định và phân bổ chi phí
- Báo cáo P&L
- Báo cáo tờ khai thuế TNCN, GTGT, TNDN
- Lập các báo cáo hàng tháng, quý theo yêu cầu của KTT
- Các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng
Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Am hiểu về luật thuế
- Tư duy logic, chịu được áp lực công việc
- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán (phần mềm fast
Tại Công Ty TNHH Trống Đồng Việt Nam (Trống Đồng Palace) Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
- Cơ hội phát triển thế mạnh của bản thân.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN; được hưởng Chế độ phúc lợi và các chính sách đãi ngộ theo quy chế của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trống Đồng Việt Nam (Trống Đồng Palace)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI