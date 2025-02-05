Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần LawSoft làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu thập, xử lý, lưu trữ các chứng từ phát sinh trong ngày.

Tạo phiếu thu, phiếu chi, xuất nhập hàng hóa... tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ, tránh chậm trễ dẫn đến thiếu sót quỹ hay hàng hóa khi đối chiếu, kiểm tra.

Cập nhật dữ liệu sổ quỹ, tài khoản hay các ghi chép khác.

Theo dõi công nợ của nhà cung cấp, đại lý và khách hàng.

Tổng hợp tất cả các hóa đơn đầu ra phát sinh trong tháng.

Lập tờ khai thuế: GTGT, TNDN, TNCN... và các loại thuế khác nếu cần nộp báo cáo theo tháng.

Tính lương (lương cơ bản, làm việc ngoài giờ), bảo hiểm, hoa hồng và các khoản phụ cấp khác...

Tạo lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của Ban Điều hành (báo cáo tài chính, doanh thu, chi phí...)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên bạn sinh năm 1994 đến 1999

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm về kế toán tổng hợp

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm hợp đồng vay vốn ngân hàng

Tại Công ty Cổ phần LawSoft Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần LawSoft

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin