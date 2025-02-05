Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần LawSoft làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần LawSoft
- Hà Nội:
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Thu thập, xử lý, lưu trữ các chứng từ phát sinh trong ngày.
Tạo phiếu thu, phiếu chi, xuất nhập hàng hóa... tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ, tránh chậm trễ dẫn đến thiếu sót quỹ hay hàng hóa khi đối chiếu, kiểm tra.
Cập nhật dữ liệu sổ quỹ, tài khoản hay các ghi chép khác.
Theo dõi công nợ của nhà cung cấp, đại lý và khách hàng.
Tổng hợp tất cả các hóa đơn đầu ra phát sinh trong tháng.
Lập tờ khai thuế: GTGT, TNDN, TNCN... và các loại thuế khác nếu cần nộp báo cáo theo tháng.
Tính lương (lương cơ bản, làm việc ngoài giờ), bảo hiểm, hoa hồng và các khoản phụ cấp khác...
Tạo lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của Ban Điều hành (báo cáo tài chính, doanh thu, chi phí...)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm về kế toán tổng hợp
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm hợp đồng vay vốn ngân hàng
Tại Công ty Cổ phần LawSoft Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần LawSoft
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
