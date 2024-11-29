Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH FAIN VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH FAIN VN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Bora Bora, QPHW+9X7, Cầu Thời Đại, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý hoá đơn đầu vào/đầu ra
Thực hiện thanh toán các khoản chi phí của công ty
Làm việc với ngân hàng về các vấn đề liên quan đến tài khoản, thanh toán
Kết hợp chặt chẽ với bộ phận kho vận để đảm bảo tồn kho trên sổ sách
Làm việc với công ty dịch vụ kế toán
Làm việc với công ty kiểm toán hàng năm
Tư vấn cho ban giám đốc về các quy định liên quan đến thuế và kế toán
Quản lý hợp đồng, bảo hiểm xã hội
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan đến kế toán
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kế toán liên quan đến lĩnh vực thương mại điện tử
Ưu tiên ứng viên giao tiếp được tiếng Hàn (mức độ cơ bản)
Tại CÔNG TY TNHH FAIN VN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cạnh tranh: deal thoải mái theo năng lực
Tham gia BHXH full lương theo quy định pháp luật
Review lương hàng năm
Trang phục đi làm thoải mái không gò bó
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FAIN VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
