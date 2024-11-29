Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH FAIN VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Bora Bora, QPHW+9X7, Cầu Thời Đại, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý hoá đơn đầu vào/đầu ra

Thực hiện thanh toán các khoản chi phí của công ty

Làm việc với ngân hàng về các vấn đề liên quan đến tài khoản, thanh toán

Kết hợp chặt chẽ với bộ phận kho vận để đảm bảo tồn kho trên sổ sách

Làm việc với công ty dịch vụ kế toán

Làm việc với công ty kiểm toán hàng năm

Tư vấn cho ban giám đốc về các quy định liên quan đến thuế và kế toán

Quản lý hợp đồng, bảo hiểm xã hội

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan đến kế toán

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kế toán liên quan đến lĩnh vực thương mại điện tử

Ưu tiên ứng viên giao tiếp được tiếng Hàn (mức độ cơ bản)

Tại CÔNG TY TNHH FAIN VN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh: deal thoải mái theo năng lực

Tham gia BHXH full lương theo quy định pháp luật

Review lương hàng năm

Trang phục đi làm thoải mái không gò bó

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FAIN VN

