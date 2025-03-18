Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Thăng Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Thăng Long
- Hồ Chí Minh:
- 161 Trần Não, An Khánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn chứng từ phát sinh, nhập liệu và hạch toán vào phần mềm; (gồm thu + chi + xuất nhập kho …)
Lập và kiểm soát các hồ sơ giao dịch với ngân hàng, cập nhật số liệu vào phần mềm, theo dõi, đối chiếu số dư
In, sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán.
Xuất hóa đơn bán ra, Kiểm soát, thanh toán mua vào - bán ra,; Theo dõi, kiểm soát công nợ phải thu, phải trả;
Lập báo cáo nội bộ (Công nợ phải thu – phải trả, BC tài chính, BC KQKD,…);
Kiểm soát, đối chiếu số liệu cung cấp cho kế toán thuế.
Thực hiện việc nộp báo cáo và nộp tiền thuế cho cơ quan thuế (nếu có);
Thực hiện các công việc khác thuộc phần hành chuyên môn kế toán khi có yêu cầu của Giám đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
CÓ KINH NGHIỆM > 5NĂM
Sử dụng thành thạo Excel; Word,….
Có kinh nghiệm và am hiểu về nghiệp vụ , phần hành kế toán;
Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về các lĩnh vực chuyên môn liên quan;
Chịu được áp lực công việc,sắp xếp thời gian hợp lý để đáp ứng tiến độ công việc
Cẩn thận, chính xác, Chủ động và có trách nhiệm trong công việc.
Tại Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Thăng Long Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 02 tháng thu nhập là 85% mức thu nhập tháng
Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành;
Được hưởngcác chế độ phúc lợi của công ty: sinh nhật, thưởng ngày lễ - tết…, thưởng doanh số cuối năm
Môi trường làm việc trong công ty được tạo điều kiện tối đa để phát huy hết khả năng.
Ngày làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6; Thứ 7 làm cách nhật (tuần làm, tuần nghỉ xen kẽ)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Thăng Long
