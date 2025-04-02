Tuyển Kế toán tổng hợp Algorithmics - The International Coding School làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán tổng hợp Algorithmics - The International Coding School làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Algorithmics - The International Coding School
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
Algorithmics - The International Coding School

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Algorithmics - The International Coding School

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 228 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

A. KEY ACCOUNTABILITIES:
• Làm hồ sơ thanh toán cho nhà cung cấp
• Theo dõi, đối chiếu số liệu ngân hàng.
• Xuất hóa đơn cho học viên/phụ huynh
• Tính toán và lập các tờ khai thuế VAT, CIT, PIT, withhold tax.
• Làm hồ sơ giải ngân, chuẩn bị hồ sơ thanh toán quốc tế khi giao dịch với ngân hàng
• Lập báo cáo quỹ hàng ngày cho Ban giám đốc
• Nhập liệu hằng ngày các nghiệp vụ chi phí phát sinh trên phần mềm theo hướng dẫn quản lý trực tiếp
• Kiểm tra đối chiếu tiền thu mỗi tháng của Trung tâm với hệ thống
• Làm việc chặt chẽ với các phòng ban như Nhân sự, Tuyển sinh và các phòng ban khác để đảm bảo hoạt động tài chính suôn sẻ và hỗ trợ nhu cầu kinh doanh.
• Các công việc khác theo sự sắp xếp của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

C. OUR REQUIREMENTS:
• Có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt (~5.5 IELTS, không yêu cầu chứng chỉ)

Tại Algorithmics - The International Coding School Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Algorithmics - The International Coding School

Algorithmics - The International Coding School

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 204C Nguyen Van Huong, Thao Dien Ward, Thu Duc City, HCMC

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

