Tuyển Kế toán tổng hợp Algorithmics - The International Coding School làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Algorithmics - The International Coding School
- Hồ Chí Minh: 228 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
A. KEY ACCOUNTABILITIES:
• Làm hồ sơ thanh toán cho nhà cung cấp
• Theo dõi, đối chiếu số liệu ngân hàng.
• Xuất hóa đơn cho học viên/phụ huynh
• Tính toán và lập các tờ khai thuế VAT, CIT, PIT, withhold tax.
• Làm hồ sơ giải ngân, chuẩn bị hồ sơ thanh toán quốc tế khi giao dịch với ngân hàng
• Lập báo cáo quỹ hàng ngày cho Ban giám đốc
• Nhập liệu hằng ngày các nghiệp vụ chi phí phát sinh trên phần mềm theo hướng dẫn quản lý trực tiếp
• Kiểm tra đối chiếu tiền thu mỗi tháng của Trung tâm với hệ thống
• Làm việc chặt chẽ với các phòng ban như Nhân sự, Tuyển sinh và các phòng ban khác để đảm bảo hoạt động tài chính suôn sẻ và hỗ trợ nhu cầu kinh doanh.
• Các công việc khác theo sự sắp xếp của Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt (~5.5 IELTS, không yêu cầu chứng chỉ)
Tại Algorithmics - The International Coding School Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Algorithmics - The International Coding School
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI