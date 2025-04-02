Tuyển Kế toán tổng hợp Algorithmics - The International Coding School làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

A. KEY ACCOUNTABILITIES:

• Làm hồ sơ thanh toán cho nhà cung cấp

• Theo dõi, đối chiếu số liệu ngân hàng.

• Xuất hóa đơn cho học viên/phụ huynh

• Tính toán và lập các tờ khai thuế VAT, CIT, PIT, withhold tax.

• Làm hồ sơ giải ngân, chuẩn bị hồ sơ thanh toán quốc tế khi giao dịch với ngân hàng

• Lập báo cáo quỹ hàng ngày cho Ban giám đốc

• Nhập liệu hằng ngày các nghiệp vụ chi phí phát sinh trên phần mềm theo hướng dẫn quản lý trực tiếp

• Kiểm tra đối chiếu tiền thu mỗi tháng của Trung tâm với hệ thống

• Làm việc chặt chẽ với các phòng ban như Nhân sự, Tuyển sinh và các phòng ban khác để đảm bảo hoạt động tài chính suôn sẻ và hỗ trợ nhu cầu kinh doanh.

• Các công việc khác theo sự sắp xếp của Quản lý trực tiếp.