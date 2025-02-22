Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Bao Bì Giấy Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Công Ty TNHH Bao Bì Giấy Sài Gòn
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Công Ty TNHH Bao Bì Giấy Sài Gòn

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Bao Bì Giấy Sài Gòn

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 11 Đường Tân Thới Nhất 20, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12 Tp. Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Thu thập thông tin: Mỗi ngày, kế toán sẽ thu thập thông tin từ các hoạt động xuất nhập, tài chính phát sinh trong doanh nghiệp và đưa nhập vào phần mềm Kiot Viet + Misa
- Tiếp nhận và kiểm soát chứng từ kế toán: Kế toán có trách nhiệm kiểm soát các chứng từ có liên quan đến hoạt động thu, chi phát sinh hàng ngày trong doanh nghiệp .
- Xuất hóa đơn bán hàng online
- Báo cáo phải thu, phải trả mỗi ngày cho chủ DN.
- Tổng hơp hồ sơ, chứng từ gửi kế toán thuế.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm kế toán ở cty có doanh số 50 tỷ/năm trở lên.
- Trình độ Cao Đẳng trở lên tốt nghiệp trường Công.
- Nhiệt tình, Yêu thích công việc kế toán.

Tại Công Ty TNHH Bao Bì Giấy Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 2 tháng thử việc 9tr, lương chính thức từ 9tr - 11tr
- Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định.
- Thời gian làm việc thứ 2- thứ 7, từ 8 sáng - 5h chiều.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bao Bì Giấy Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Bao Bì Giấy Sài Gòn

Công Ty TNHH Bao Bì Giấy Sài Gòn

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 11 Đường Tân Thới Nhất 20, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12 Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

