Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Bao Bì Giấy Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 11 Đường Tân Thới Nhất 20, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12 Tp. Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Thu thập thông tin: Mỗi ngày, kế toán sẽ thu thập thông tin từ các hoạt động xuất nhập, tài chính phát sinh trong doanh nghiệp và đưa nhập vào phần mềm Kiot Viet + Misa

- Tiếp nhận và kiểm soát chứng từ kế toán: Kế toán có trách nhiệm kiểm soát các chứng từ có liên quan đến hoạt động thu, chi phát sinh hàng ngày trong doanh nghiệp .

- Xuất hóa đơn bán hàng online

- Báo cáo phải thu, phải trả mỗi ngày cho chủ DN.

- Tổng hơp hồ sơ, chứng từ gửi kế toán thuế.

- Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm kế toán ở cty có doanh số 50 tỷ/năm trở lên.

- Trình độ Cao Đẳng trở lên tốt nghiệp trường Công.

- Nhiệt tình, Yêu thích công việc kế toán.

Tại Công Ty TNHH Bao Bì Giấy Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 2 tháng thử việc 9tr, lương chính thức từ 9tr - 11tr

- Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định.

- Thời gian làm việc thứ 2- thứ 7, từ 8 sáng - 5h chiều.

