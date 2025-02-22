Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Hồng Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô B8, Đường số 10, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP HCM

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tập hợp tất cả chi phí sản xuất chung (chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí nguyên vật liệu, chi phí điện, nước, các công cụ, dụng cụ trả trước, chi phí dịch vụ mua ngoài,...), chi phí tiền lương để tính giá thành sản phẩm.

• Kiểm soát và đánh giá giá thành cho từng sản phẩm tương ứng với từng đơn hàng sản xuất.

• Thực hiện các điều chỉnh cần thiết về giá thành phù hợp với sự biến động của chi phí sản xuất.

• Tiến hành lập bảng tổng hợp – phân tích hiệu quả sản xuất dựa trên từng đơn hàng sản xuất (giá thành thực tế so với giá thành theo định mức).

• Lập các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu công việc và nhu cầu quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học ngành kế toán, kiểm toán, Tài chính, đầu tư, thống kê

• Có từ 2-3 năm kinh nghiệm làm việc; ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm tại các công ty sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực giá thành.

• Hiểu biết sâu sắc về nghiệp vụ kế toán giá thành trong môi trường sản xuất.

• Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm cao và có khả năng làm việc dưới áp lực.

• Kỹ năng lập báo cáo phân tích và đánh giá các báo cáo là điều cần thiết.

• Nhanh nhẹn, nhạy bén trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Hồng Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Hồng Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin