Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Đầu Tư Topsheng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 16 Triệu

Công Ty TNHH Đầu Tư Topsheng
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
Công Ty TNHH Đầu Tư Topsheng

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Topsheng

Mức lương
15 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 210 Đường Tân Thới Nhì 1, Xã Tân Thới Nhì, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 16 Triệu

Tổ chức thực hiện công tác kế toán, lập báo cáo tài chính hàng quý/năm theo đúng quy định
Nắm vững các quy định của Pháp Luật về kế toán, thuế trong Doanh nghiệp để vận dụng vào DN
Báo cáo Nhập – Xuất – Tồn hàng tháng
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Theo dõi và nộp thuế khoán của các Hộ kinh doanh, thuế thuê tài sản
Kiểm tra tờ khai VAT, TNCN hàng tháng
Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Với Mức Lương 15 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính - ngân hàng
Có kiến thức về ngành, có khả năng phân tích và đánh giá báo cáo tài chính và lập báo cáo kế toán, quản lý hoạt động tài chính của Công ty
Sử dụng tốt phần mềm Misa
Kinh nghiệm từ 5 năm (3 – 4 năm kinh nghiệm kế toán trưởng)
Có thể giao tiếp tiếng Trung càng tốt

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Topsheng Thì Được Hưởng Những Gì

Một năm 21 ngày phép
Bao cơm 2 cử sáng và trưa
Chế độ bảo hiểm full lương
Tham gia du lịch công ty và tất niên hằng năm
Lương tháng 13
Nghỉ Lễ, Tết theo luật lao độngViệt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Topsheng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Đầu Tư Topsheng

Công Ty TNHH Đầu Tư Topsheng

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 210 Tân Thới Nhì 1, Tân Thới Nhì, Hóc Môn, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

