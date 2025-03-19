Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Đầu Tư Topsheng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Topsheng
Mức lương
15 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 210 Đường Tân Thới Nhì 1, Xã Tân Thới Nhì, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 16 Triệu
Tổ chức thực hiện công tác kế toán, lập báo cáo tài chính hàng quý/năm theo đúng quy định
Nắm vững các quy định của Pháp Luật về kế toán, thuế trong Doanh nghiệp để vận dụng vào DN
Báo cáo Nhập – Xuất – Tồn hàng tháng
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Theo dõi và nộp thuế khoán của các Hộ kinh doanh, thuế thuê tài sản
Kiểm tra tờ khai VAT, TNCN hàng tháng
Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc
Với Mức Lương 15 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính - ngân hàng
Có kiến thức về ngành, có khả năng phân tích và đánh giá báo cáo tài chính và lập báo cáo kế toán, quản lý hoạt động tài chính của Công ty
Sử dụng tốt phần mềm Misa
Kinh nghiệm từ 5 năm (3 – 4 năm kinh nghiệm kế toán trưởng)
Có thể giao tiếp tiếng Trung càng tốt
Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Topsheng Thì Được Hưởng Những Gì
Một năm 21 ngày phép
Bao cơm 2 cử sáng và trưa
Chế độ bảo hiểm full lương
Tham gia du lịch công ty và tất niên hằng năm
Lương tháng 13
Nghỉ Lễ, Tết theo luật lao độngViệt Nam
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Topsheng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
