Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Đầu Tư Topsheng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 16 Triệu

Mức lương 15 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 210 Đường Tân Thới Nhì 1, Xã Tân Thới Nhì, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 16 Triệu

Tổ chức thực hiện công tác kế toán, lập báo cáo tài chính hàng quý/năm theo đúng quy định

Nắm vững các quy định của Pháp Luật về kế toán, thuế trong Doanh nghiệp để vận dụng vào DN

Báo cáo Nhập – Xuất – Tồn hàng tháng

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Theo dõi và nộp thuế khoán của các Hộ kinh doanh, thuế thuê tài sản

Kiểm tra tờ khai VAT, TNCN hàng tháng

Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Với Mức Lương 15 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính - ngân hàng

Có kiến thức về ngành, có khả năng phân tích và đánh giá báo cáo tài chính và lập báo cáo kế toán, quản lý hoạt động tài chính của Công ty

Sử dụng tốt phần mềm Misa

Kinh nghiệm từ 5 năm (3 – 4 năm kinh nghiệm kế toán trưởng)

Có thể giao tiếp tiếng Trung càng tốt

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Topsheng Thì Được Hưởng Những Gì

Một năm 21 ngày phép

Bao cơm 2 cử sáng và trưa

Chế độ bảo hiểm full lương

Tham gia du lịch công ty và tất niên hằng năm

Lương tháng 13

Nghỉ Lễ, Tết theo luật lao độngViệt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Topsheng

