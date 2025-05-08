Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH VN NETWORK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 510 Kinh Dương Vương, P.An Lạc A, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý hệ thống kế toán: Chịu trách nhiệm tổ chức, vận hành và giám sát toàn bộ hoạt động kế toán của công ty, đặc biệt trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Lập báo cáo tài chính: Thực hiện và kiểm tra báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và các quy định pháp luật.

Quản lý dòng tiền: Theo dõi, kiểm soát dòng tiền, đảm bảo thanh khoản và tối ưu hóa chi phí tài chính liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.

Kiểm soát chi phí: Giám sát chi phí logistics, thuế xuất nhập khẩu, phí hải quan và các chi phí liên quan khác.

Tuân thủ quy định pháp luật: Đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế (VAT, thuế xuất nhập khẩu, thuế TNDN, TNCN), hải quan và các quy định liên quan đến giao dịch quốc tế.

Làm việc với cơ quan chức năng: Đại diện công ty làm việc với cơ quan thuế, hải quan, ngân hàng và các đối tác kiểm toán.

Quản lý chứng từ: Kiểm tra, lưu trữ và quản lý các chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu (hóa đơn, hợp đồng, C/O, packing list, bill of lading, v.v.).

Xây dựng quy trình kế toán: Thiết lập và cải tiến các quy trình kế toán nội bộ, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả.

Đào tạo và quản lý đội nhóm: Hướng dẫn, đào tạo và quản lý đội ngũ kế toán viên, phân công công việc hợp lý.

Tư vấn tài chính: Hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc lập kế hoạch tài chính, ngân sách và các quyết định chiến lược.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan.

Có chứng chỉ Kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính.

Tối thiểu 5-7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, trong đó có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm Kế toán trưởng

Am hiểu sâu về thuế xuất nhập khẩu, luật hải quan, các quy định về thương mại quốc tế và chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

Kỹ năng phân tích tài chính, lập kế hoạch và quản lý rủi ro tốt.

Thành thạo các phần mềm kế toán (MISA, Fast, SAP, v.v.) và tin học văn phòng (Excel nâng cao, Word, PowerPoint).

Kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo và quản lý đội nhóm xuất sắc.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm và khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH VN NETWORK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, thưởng hiệu suất và các chế độ phúc lợi cạnh tranh.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.

Các chương trình đào tạo chuyên môn và cơ hội tham gia các khóa học nâng cao.

Nghỉ phép, du lịch công ty và các chế độ khác theo chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VN NETWORK

