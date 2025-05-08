Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Cà Phê Trà VNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Khu Sài Gòn Village Hill - 99 Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, Thủ Đức: Quận Thủ Đức

Tổ chức hệ thống kế toán, giám sát việc hạch toán kế toán các phần hành: Giá thành, Doanh thu, TSCĐ, chi phí .... Xây dựng và hoàn thiện các quy trình vận hành kế toán quy định như về thanh toán chi phí, tạm ứng, thu và nộp tiền tại từng nhà hàng, ...

Các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc.ngoài các công việc kế toán thông thường theo định hướng "văn hoá kế toán tuân thủ, minh bạch", công việc hiện tại kì vọng ứng viên có khả năng triển khai tốt các công việc sau:

Quy trình quản lí vật tư nguyên liệu tại các chi nhánh, kho, bếp trung tâm;

Lên quy trình, phương pháp tính giá thành hiệu quả phù hợp ngành F&B;

Áp dụng triệt để phần mềm kế toán vào công việc hàng ngày theo hướng thực chất;

Tổ chức sắp xếp nhân sự kế toán và giám sát công việc hàng ngày hiệu quả.

Nam/ Nữ tuổi 30-45 tuổi, tốt nghiệp đại học ngành liên quan đến kế toán, tài chính.

Có 2-5 năm kinh nghiệm Kế Toán Trưởng làm việc trong ngành F&B (nhà hàng, cà phê)

Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa , Fast, Sap...

Năng lực lãnh đạo, giải quyết vấn đề, chịu áp lực cao;

Khả năng làm việc "chỉ huy đội nhóm tốt, tinh thần cầu tiến

Tại Công ty TNHH Cà Phê Trà VNA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương lương từ 30tr- 50tr hoặc lương thưởng tuỳ theo năng lực;

Lương tháng 13;

Tăng lương theo năng lực;

Ký HĐLĐ , BHXH, BHYT đầy đủ theo Pháp Luật

Tham gia vào chính sách thưởng hiệu quả, có cơ hội để tham gia mua cổ phần ưu đãi là rất cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cà Phê Trà VNA

