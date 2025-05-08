Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Cà Phê Trà VNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Cà Phê Trà VNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Công ty TNHH Cà Phê Trà VNA
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/07/2025
Công ty TNHH Cà Phê Trà VNA

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH Cà Phê Trà VNA

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Khu Sài Gòn Village Hill

- 99 Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, Thủ Đức: Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Tổ chức hệ thống kế toán, giám sát việc hạch toán kế toán các phần hành: Giá thành, Doanh thu, TSCĐ, chi phí .... Xây dựng và hoàn thiện các quy trình vận hành kế toán quy định như về thanh toán chi phí, tạm ứng, thu và nộp tiền tại từng nhà hàng, ...
Các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc.ngoài các công việc kế toán thông thường theo định hướng "văn hoá kế toán tuân thủ, minh bạch", công việc hiện tại kì vọng ứng viên có khả năng triển khai tốt các công việc sau:
Quy trình quản lí vật tư nguyên liệu tại các chi nhánh, kho, bếp trung tâm;
Lên quy trình, phương pháp tính giá thành hiệu quả phù hợp ngành F&B;
Áp dụng triệt để phần mềm kế toán vào công việc hàng ngày theo hướng thực chất;
Tổ chức sắp xếp nhân sự kế toán và giám sát công việc hàng ngày hiệu quả.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ tuổi 30-45 tuổi, tốt nghiệp đại học ngành liên quan đến kế toán, tài chính.
Có 2-5 năm kinh nghiệm Kế Toán Trưởng làm việc trong ngành F&B (nhà hàng, cà phê)
Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa , Fast, Sap...
Năng lực lãnh đạo, giải quyết vấn đề, chịu áp lực cao;
Khả năng làm việc "chỉ huy đội nhóm tốt, tinh thần cầu tiến

Tại Công ty TNHH Cà Phê Trà VNA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương lương từ 30tr- 50tr hoặc lương thưởng tuỳ theo năng lực;
Lương tháng 13;
Tăng lương theo năng lực;
Ký HĐLĐ , BHXH, BHYT đầy đủ theo Pháp Luật
Tham gia vào chính sách thưởng hiệu quả, có cơ hội để tham gia mua cổ phần ưu đãi là rất cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cà Phê Trà VNA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Cà Phê Trà VNA

Công ty TNHH Cà Phê Trà VNA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 99 Lê Văn Việt- Tăng Nhơn Phú A- Quận 9

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

