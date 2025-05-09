Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô, 2 Đường D7, KCN LMX3, Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Việt Nam (Công ty Hiếu Uyên), Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Lập báo cáo tài chính của Công ty và hợp nhất toàn hệ thống

+ Lập báo cáo kế toán quản trị và tham mưu tài chính cho Ban Giám Đốc (Báo cáo Doanh Thu, Chi phí, Quản lý Chi phí, đánh giá hiệu quả, hiệu suất kinh doanh)

+ Đảm bảo hoạt động tài chính của Doanh nghiệp tuân thủ pháp luật

+ Quản lý các hoạt động của Phòng Kế toán

+ Các nhiệm vụ khác khi được phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Nam/Nữ: dưới 45 tuổi

+ Có chứng chỉ Kế toán trưởng

+ Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán trưởng

+ Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán

+ Có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

+ Mức lương: Từ 15.000.000đ – 30.000.000đ

+ Xét tăng lương hàng năm

+ Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

+ Hưởng đầy đủ các chế độ Công ty và Công đoàn: Mừng sinh nhật, Thưởng các dịp Lễ: 8/3, 30/4, 2/9, Tiệc tất niên,...

+ Các chế độ phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin