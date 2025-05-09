Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG PHÁT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lô, 2 Đường D7, KCN LMX3, Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Việt Nam (Công ty Hiếu Uyên), Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
+ Lập báo cáo tài chính của Công ty và hợp nhất toàn hệ thống
+ Lập báo cáo kế toán quản trị và tham mưu tài chính cho Ban Giám Đốc (Báo cáo Doanh Thu, Chi phí, Quản lý Chi phí, đánh giá hiệu quả, hiệu suất kinh doanh)
+ Đảm bảo hoạt động tài chính của Doanh nghiệp tuân thủ pháp luật
+ Quản lý các hoạt động của Phòng Kế toán
+ Các nhiệm vụ khác khi được phân công
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Nam/Nữ: dưới 45 tuổi
+ Có chứng chỉ Kế toán trưởng
+ Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán trưởng
+ Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán
+ Có trách nhiệm với công việc
Tại CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
+ Mức lương: Từ 15.000.000đ – 30.000.000đ
+ Xét tăng lương hàng năm
+ Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
+ Hưởng đầy đủ các chế độ Công ty và Công đoàn: Mừng sinh nhật, Thưởng các dịp Lễ: 8/3, 30/4, 2/9, Tiệc tất niên,...
+ Các chế độ phúc lợi khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
