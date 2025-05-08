Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP SX TM DV Mai Hân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP SX TM DV Mai Hân
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
Công ty CP SX TM DV Mai Hân

Kế toán trưởng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty CP SX TM DV Mai Hân

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 166 Nguyễn Văn thương, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập và quản lý kế hoạch tài chính, tham mưu Ban Lãnh đạo Công ty về việc huy động và sử dụng nguồn vốn hiệu quả.
Hỗ trợ hoạch định tài chính/thuế phù hợp với chiến lược kinh doanh dài hạn của công ty.
Xây dựng các tiêu chí đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh hỗ trợ cho việc thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty;
Lập báo cáo tài chính và tổng hợp số liệu kế toán, các báo cáo quản trị theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo Công ty. Phân tích, đánh giá các chỉ tiêu, dữ liệu tài chính để dự báo, cảnh báo, tư vấn cho BGĐ và các phòng ban;
Quản lý nhu cầu vốn, giám sát quản lý dòng tiền và dự báo dòng tiền;
Chịu trách nhiệm tổ chức, vận hành hệ thống kế toán minh bạch, tuân thủ các quy chế, quy định của Công ty và pháp luật hiện hành;
Làm việc với cơ quan thuế, thực hiện hoàn chỉnh công tác quyết toán thuế và kiểm toán;
Quản lý, điều hành, kiểm tra các công việc của phòng ban. Hướng dẫn đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên kế toán dưới quyền.
Làm việc với ngân hàng và các tổ chức tín dụng... trong hoạt động vay vốn trung hạn, dài hạn, ngắn hạn và lưu chuyển tiền tệ.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc. Luôn bảo mật các thông tin đúng cấp, đúng quyền; Trong công việc luôn đặt lợi ích của Công ty lên trên hết, công tâm/ chính trực khi thực hiện công việc được giao;
Định kỳ rà soát, xây dựng, tổ chức và chuẩn hóa hệ thống tài chính kế toán bao gồm: Xây dựng các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến lĩnh vực tài chính kế toán của Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán.
Ứng viên có độ tuổi trong khoảng 30 – 40 tuổi.
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán trưởng.
Có chứng chỉ kế toán trưởng. Sử dụng thành thạo Word, Excel, phần mềm kế toán.
Có kiến thức nghiệp vụ chuyên môn vững chắc. Nắm vững chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán.
Có kỹ năng quản trị, phân tích tổng hợp báo cáo. Có khả năng giao tiếp và thương lượng, đàm phán tốt.

Tại Công ty CP SX TM DV Mai Hân Thì Được Hưởng Những Gì

BHYT, BHXH, BHTN, theo quy định của pháp luật.
Thưởng Tết, lễ, thưởng quý (tùy tình hình kinh doanh).
Được làm trong môi trường năng động, phát triển bản thân nhanh chóng,
Được đào tạo kỹ năng cứng lẫn kỹ năng mềm lẫn kỹ năng cứng trong nghề nghiệp chuyên môn.
Team building và du lịch hàng năm theo tình hình công ty.
Chính sách mua hàng nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP SX TM DV Mai Hân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP SX TM DV Mai Hân

Công ty CP SX TM DV Mai Hân

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 166 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Bình Thạnh, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

