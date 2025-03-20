Tuyển Kế toán trưởng Trung Son Technology Co. Ltd, làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

1. VAI TRÒ & TRÁCH NHIỆM

Vị trí Kế toán trưởng đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính, kiểm soát dòng tiền & đảm bảo tuân thủ các quy định kế toán - thuế của doanh nghiệp. Người đảm nhiệm vị trí này cần có khả năng lập kế hoạch tài chính, tối ưu hóa dòng tiền, kiểm soát rủi ro tài chính & xây dựng hệ thống báo cáo tài chính minh bạch.

Kế toán trưởng là cầu nối giữa Ban Giám đốc & các bộ phận kế toán - tài chính, đảm bảo mọi hoạt động tài chính kế toán của công ty diễn ra suôn sẻ, hỗ trợ ra quyết định chiến lược & phát triển bền vững.

2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

A. Quản lý & Điều hành Hoạt động Kế toán - Tài chính

• Xây dựng & vận hành hệ thống kế toán chuyên nghiệp, đảm bảo tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) & pháp luật thuế.

• Lập & kiểm soát báo cáo tài chính, báo cáo quản trị định kỳ, cung cấp số liệu chính xác phục vụ ra quyết định.

• Quản lý dòng tiền, lập kế hoạch ngân sách & dự báo tài chính để tối ưu vốn hoạt động.

• Kiểm soát chi phí vận hành, phân tích hiệu suất tài chính & đề xuất giải pháp tối ưu chi phí cho Ban Giám đốc.

• Xây dựng & thực hiện các quy trình kiểm soát tài chính nội bộ, đảm bảo tính minh bạch & hiệu quả trong doanh nghiệp.