Tuyển Kế toán trưởng Trung Son Technology Co. Ltd, làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Trung Son Technology Co. Ltd,
- Hồ Chí Minh: 618/34 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
1. VAI TRÒ & TRÁCH NHIỆM
Vị trí Kế toán trưởng đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính, kiểm soát dòng tiền & đảm bảo tuân thủ các quy định kế toán - thuế của doanh nghiệp. Người đảm nhiệm vị trí này cần có khả năng lập kế hoạch tài chính, tối ưu hóa dòng tiền, kiểm soát rủi ro tài chính & xây dựng hệ thống báo cáo tài chính minh bạch.
Kế toán trưởng là cầu nối giữa Ban Giám đốc & các bộ phận kế toán - tài chính, đảm bảo mọi hoạt động tài chính kế toán của công ty diễn ra suôn sẻ, hỗ trợ ra quyết định chiến lược & phát triển bền vững.
2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
A. Quản lý & Điều hành Hoạt động Kế toán - Tài chính
• Xây dựng & vận hành hệ thống kế toán chuyên nghiệp, đảm bảo tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) & pháp luật thuế.
• Lập & kiểm soát báo cáo tài chính, báo cáo quản trị định kỳ, cung cấp số liệu chính xác phục vụ ra quyết định.
• Quản lý dòng tiền, lập kế hoạch ngân sách & dự báo tài chính để tối ưu vốn hoạt động.
• Kiểm soát chi phí vận hành, phân tích hiệu suất tài chính & đề xuất giải pháp tối ưu chi phí cho Ban Giám đốc.
• Xây dựng & thực hiện các quy trình kiểm soát tài chính nội bộ, đảm bảo tính minh bạch & hiệu quả trong doanh nghiệp.
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Trung Son Technology Co. Ltd, Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Son Technology Co. Ltd,
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI