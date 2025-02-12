Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trường Hải (Thaco) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trường Hải (Thaco)
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trường Hải (Thaco)

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trường Hải (Thaco)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 10 Đường Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Hoạch định kế hoạch, trình tự thực hiện các thủ tục pháp lý xây dựng của các dự án và kiểm tra, rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện của các bộ phận liên quan.
• Triển khai lập các hồ sơ phục vụ thực hiện thủ tục pháp lý xây dựng.
• Chuẩn bị tài liệu họp, lập báo cáo định kỳ và đột xuất cho cơ quan QLNN, Khối/Phòng.
• Tham mưu, tư vấn và đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro pháp lý.
• Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Phòng phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành cầu đường/luật;
• Nam, tuổi từ 22-35 tuổi.
• Có hiểu biết các quy định Nhà nước về trình tự đầu tư xây dựng dự án; pháp lý đất, pháp lý quy hoạch; Có kiến thức tổng thể về các nghiệp vụ chuyển môn đầu tư - xây dựng;
• Có kỹ năng viết và trình bày mạch lạc, chính xác, khoa học;
• Thành thạo vi tính văn phòng: Word, Excel, Google Docs, Google Sheets;
• Có khả năng lập, trình bày các báo cáo, kế hoạch bằng Powerpoint (bắt buộc); Có khả năng sử dụng các phần mềm Visio, Autocad, Project;
• Ngoại ngữ: có khả năng giao tiếp tiếng Anh;

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trường Hải (Thaco) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trường Hải (Thaco)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trường Hải (Thaco)

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trường Hải (Thaco)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà SOFIC, số 10 Mai Chí Thọ, Khu Đô Thị Sala, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

