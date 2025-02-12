Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trường Hải (Thaco) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Kế toán trưởng Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trường Hải (Thaco)
Hồ Chí Minh: 10 Đường Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng
• Hoạch định kế hoạch, trình tự thực hiện các thủ tục pháp lý xây dựng của các dự án và kiểm tra, rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện của các bộ phận liên quan.
• Triển khai lập các hồ sơ phục vụ thực hiện thủ tục pháp lý xây dựng.
• Chuẩn bị tài liệu họp, lập báo cáo định kỳ và đột xuất cho cơ quan QLNN, Khối/Phòng.
• Tham mưu, tư vấn và đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro pháp lý.
• Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Phòng phân công.
Yêu Cầu Công Việc
• Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành cầu đường/luật;
• Nam, tuổi từ 22-35 tuổi.
• Có hiểu biết các quy định Nhà nước về trình tự đầu tư xây dựng dự án; pháp lý đất, pháp lý quy hoạch; Có kiến thức tổng thể về các nghiệp vụ chuyển môn đầu tư - xây dựng;
• Có kỹ năng viết và trình bày mạch lạc, chính xác, khoa học;
• Thành thạo vi tính văn phòng: Word, Excel, Google Docs, Google Sheets;
• Có khả năng lập, trình bày các báo cáo, kế hoạch bằng Powerpoint (bắt buộc); Có khả năng sử dụng các phần mềm Visio, Autocad, Project;
• Ngoại ngữ: có khả năng giao tiếp tiếng Anh;
