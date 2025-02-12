Tuyển Kế toán trưởng Tasco Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

– Phối hợp cùng phòng Kiểm soát tài chính xây dựng kế hoạch chi tiết ngân sách hàng năm.

– Phối hợp cùng phòng kiểm soát tài chính phân tích báo cáo quản trị, báo cáo Ban điều hành hàng tháng/quý/năm. Phân tích và dự báo các giả định P&L tài chính.

– Quản trị dòng tiền, kiểm soát công nộ quá hạn khách hàng hàng tháng.

– Quản lý phòng Tài chính kế toán công ty và ngành dọc về chuyên môn.

– Kiểm soát và phân tích BCTC quý/năm.

– Tham gia chuyển đổi số: rà soát hoàn thiện hệ thống các qui trình, chính sách và tinh gọn hệ thống báo cáo quản trị.

– Lập và phân tích các báo cáo quản trị khác theo yêu cầu của tập đoàn.

– Quan hệ tổ chức tín dụng, kiểm toán, thuế và các đối tác theo sự phân công.