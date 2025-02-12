Tuyển Kế toán trưởng Tasco Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Tasco Joint Stock Company
- Hồ Chí Minh: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
– Phối hợp cùng phòng Kiểm soát tài chính xây dựng kế hoạch chi tiết ngân sách hàng năm.
– Phối hợp cùng phòng kiểm soát tài chính phân tích báo cáo quản trị, báo cáo Ban điều hành hàng tháng/quý/năm. Phân tích và dự báo các giả định P&L tài chính.
– Quản trị dòng tiền, kiểm soát công nộ quá hạn khách hàng hàng tháng.
– Quản lý phòng Tài chính kế toán công ty và ngành dọc về chuyên môn.
– Kiểm soát và phân tích BCTC quý/năm.
– Tham gia chuyển đổi số: rà soát hoàn thiện hệ thống các qui trình, chính sách và tinh gọn hệ thống báo cáo quản trị.
– Lập và phân tích các báo cáo quản trị khác theo yêu cầu của tập đoàn.
– Quan hệ tổ chức tín dụng, kiểm toán, thuế và các đối tác theo sự phân công.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Độ tuổi: Từ 30 – 45 tuổi
– Trình độ: Đại học trở lên
– Chuyên ngành: Tài chính Kế toán
Tại Tasco Joint Stock Company Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tasco Joint Stock Company
