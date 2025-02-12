Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH HỒNG KÝ FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 2, đường số 4, An Lạc A, Bình Tân, HCM, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của chứng từ kế toán, đảm bảo tuân thủ các quy định kế toán hiện hành.

Kiểm soát chi phí đúng theo kế hoạch tài chính của năm

Kiểm soát số liệu doanh thu khớp với thực tế và báo cáo.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.

Tham gia vào quá trình kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.

Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc liên quan đến kế toán cho các bộ phận khác trong công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Quản lý và giám sát công việc của nhân viên kế toán.

Phân tích số liệu kế toán, đưa ra các đề xuất nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động của công ty.

Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán của công ty.

Theo dõi và cập nhật các thay đổi về luật kế toán, thuế.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán.

Thành thạo các phần mềm kế toán chuyên dụng (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).

Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.

Có kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo tài chính chính xác và hiệu quả.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc.

Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại CÔNG TY TNHH HỒNG KÝ FOOD Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm. Tăng lương theo năng lực thực tế.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ kế toán.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HỒNG KÝ FOOD

