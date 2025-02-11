Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tasco Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Tasco Pro Company
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công ty cổ phần Tasco Pro Company

Kế toán trưởng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty cổ phần Tasco Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 258B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM., Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

– Phối hợp cùng phòng Kiểm soát tài chính xây dựng kế hoạch chi tiết ngân sách hàng năm.
– Phối hợp cùng phòng kiểm soát tài chính phân tích báo cáo quản trị, báo cáo Ban điều hành hàng tháng/quý/năm. Phân tích và dự báo các giả định P&L tài chính.
– Quản trị dòng tiền, kiểm soát công nộ quá hạn khách hàng hàng tháng.
– Quản lý phòng Tài chính kế toán công ty và ngành dọc về chuyên môn.
– Kiểm soát và phân tích BCTC quý/năm.
– Tham gia chuyển đổi số: rà soát hoàn thiện hệ thống các qui trình, chính sách và tinh gọn hệ thống báo cáo quản trị.
– Lập và phân tích các báo cáo quản trị khác theo yêu cầu của tập đoàn.
– Quan hệ tổ chức tín dụng, kiểm toán, thuế và các đối tác theo sự phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Giới tính: ưu tiên Nam
– Độ tuổi: Từ 30 – 45 tuổi
– Trình độ: Đại học trở lên
– Chuyên ngành: Tài chính Kế toán
– Kinh nghiệm: từ 5 năm về sản xuất, quy mô doanh thu từ 1.000 tỷ/ năm, ưu tiên làm trong các tập đoàn lớn, kiểm toán, tổ chức niêm yết có quy mô tương đương,...
– Nắm vững phân tích dữ liệu phục vụ công việc chuyên môn.
– Kinh nghiệm quản lý nhóm từ 10-20 người.
– Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Tại Công ty cổ phần Tasco Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

– Được cấp Laptop phục vụ công việc
– Hỗ trợ cơm trưa tại văn phòng
– Thưởng bonus cuối năm 1-3 tháng, KPI theo kết quả kinh doanh của Công ty
– Chế độ BHXH, Bảo hiểm 247, Bảo hiểm từ tập đoàn.
– Du lịch, hội thao, khám sức khỏe định kỳ...
– Quà sinh nhật, quà ngày lễ Tết, sinh nhật Tập đoàn...
– Thời gian làm việc T2 – T6 từ 8h – 17h, thứ 7 làm việc online.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tasco Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Tasco Pro Company

Công ty cổ phần Tasco Pro Company

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Toà Tasco, Phạm Hùng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

