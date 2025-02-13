Tuyển Kế toán trưởng Công Ty CP Kỹ Thuật & Công Nghệ TANACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 29 Đường số 1 Khu Dân Cư Sài Gòn Chợ Lớn P.Phú Mỹ, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng

- Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động vận doanh của Cty, trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ Pháp lệnh kế toán thống kê.

- Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

- Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị.

- Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chánh, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê .

- Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán.

- Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty.

- Thực hiện quản lý hoạt động ngân sách của doanh nghiệp.

- Hoạch định và đưa ra những quyết định tài chánh ngắn hạn

- Hỗ trợ các bộ phận trong công ty.

Yêu Cầu Công Việc

• Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm

• Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành kế toán.

• Am hiểu pháp luật về kế toán, thuế, BHXH, Lao động, thương mại và các luật khác có liên quan.

• Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực và chịu được áp lực công việc cao.

• Có các kỹ năng về quản lý, lập kế hoạch, phân tích tổng hợp các báo cáo tài chính.

• Có tầm nhìn và hiểu biết về tài chính doanh nghiệp để tư vấn cho BGĐ.

• Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm kế toán.

Tại Công Ty CP Kỹ Thuật & Công Nghệ TANACO Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản từ 18-25 triệu tùy theo năng lực

• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, có thể phát triển bản thân...

• Thường xuyên được tham gia Teambuilding, liên hoan, du lịch cùng công ty

• Thời gian thử việc 2 tháng.

• Tham gia BHXH đúng theo luật quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển

