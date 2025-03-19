Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN LAVIS BROTHERS COMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Theo dõi doanh thu từ hoạt động cho thuê sân, dịch vụ phụ trợ (bán hàng, đào tạo, tổ chức giải đấu). Xuất hóa đơn đầu ra và kiểm soát đơn đầu vào tương ứng theo đúng quy định của Pháp luật.

Kiểm soát chi phí vận hành, lương nhân sự, khấu hao tài sản và các chi phí khác.

Kiểm tra, đối soát công nợ với bộ phận Pháp lý, với khách hàng, nhà cung cấp, đối tác.

Lập báo cáo công nợ định kỳ, đề xuất phương án xử lý nợ xấu (nếu có).

Ghi chép, kiểm tra và hoạch toán các nghiệp vụ kế toán liên quan đến doanh thu, chi phí, công nợ, thuế và tài sản cố định

Đảm bảo số liệu chính xác, kịp thời theo quy định kế toán và pháp luật hiện hành.

Lâp báo cáo tài chính, báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN theo quy định

Đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế, đề xuất tối ưu chi phí thuế hợp lý

Theo dõi và quản lý dòng tiền ra vào, đảm bảo cân đối thu - chi hợp lý

Xây dựng và cải thiện quy trình kiểm soát thu - chi nhằm tối ưu hiệu quả tài chính

Làm việc với bộ phận vận hành sân để cập nhật tình hình tài chính.

Phối hợp bộ phận pháp lý các công việc liên quan đến điều khoản thu – chi trên hợp đồng.

Đề xuất và áp dụng các giải pháp công nghệ hỗ trợ kế toán, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính.

Cập nhật các thay đổi về luật thuế, kế toán để đảm bảo tuân thủ quy định pháp lý.