Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN LAVIS BROTHERS COMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVIS BROTHERS COMMERCE
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LAVIS BROTHERS COMMERCE

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAVIS BROTHERS COMMERCE

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 7 Đường D2, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Theo dõi doanh thu từ hoạt động cho thuê sân, dịch vụ phụ trợ (bán hàng, đào tạo, tổ chức giải đấu). Xuất hóa đơn đầu ra và kiểm soát đơn đầu vào tương ứng theo đúng quy định của Pháp luật.
Kiểm soát chi phí vận hành, lương nhân sự, khấu hao tài sản và các chi phí khác.
Kiểm tra, đối soát công nợ với bộ phận Pháp lý, với khách hàng, nhà cung cấp, đối tác.
Lập báo cáo công nợ định kỳ, đề xuất phương án xử lý nợ xấu (nếu có).
Ghi chép, kiểm tra và hoạch toán các nghiệp vụ kế toán liên quan đến doanh thu, chi phí, công nợ, thuế và tài sản cố định
Đảm bảo số liệu chính xác, kịp thời theo quy định kế toán và pháp luật hiện hành.
Lâp báo cáo tài chính, báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN theo quy định
Đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế, đề xuất tối ưu chi phí thuế hợp lý
Theo dõi và quản lý dòng tiền ra vào, đảm bảo cân đối thu - chi hợp lý
Xây dựng và cải thiện quy trình kiểm soát thu - chi nhằm tối ưu hiệu quả tài chính
Làm việc với bộ phận vận hành sân để cập nhật tình hình tài chính.
Phối hợp bộ phận pháp lý các công việc liên quan đến điều khoản thu – chi trên hợp đồng.
Đề xuất và áp dụng các giải pháp công nghệ hỗ trợ kế toán, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính.
Cập nhật các thay đổi về luật thuế, kế toán để đảm bảo tuân thủ quy định pháp lý.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVIS BROTHERS COMMERCE

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVIS BROTHERS COMMERCE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 7 đường D2 Khu dân cư phức hợp sông Sài Gòn - Số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

