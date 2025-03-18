Tuyển Kế toán trưởng JOYWAY GLOBAL VENTURES CO ,.LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KCN Tân Hương, Châu Thành, Quận 6

Kế toán trưởng

Nắm vững luật thuế Việt Nam và các quy định tài chính liên quan, có kiến thức chuyên sâu về kế toán và thuế, chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ tài chính – kế toán của công ty.

Ghi nhận, kiểm tra và báo cáo dữ liệu tài chính, lập báo cáo tài chính hàng tháng.

Kiểm tra chứng từ kế toán, xác minh tính xác thực và chính xác của các tài liệu công ty, hợp đồng và báo cáo.

Quản lý công nợ phải thu – phải trả, dòng tiền và tối ưu hóa quy trình tài chính.

Hỗ trợ kiểm toán, kê khai thuế và báo cáo tài chính hàng năm tại Việt Nam, đảm bảo tuân thủ quy định.

Cung cấp báo cáo và hỗ trợ ban lãnh đạo trong các quyết định tài chính và chiến lược phát triển.



Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán, có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp hoặc kế toán trưởng.

Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết lưu loát).

Hiểu rõ quy trình kế toán, thuế, bảo hiểm và tài chính doanh nghiệp.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và Excel, có kỹ năng phân tích số liệu.

Có thể làm việc tại Quận 6, TP.HCM hoặc KCN Tân Hương, Tiền Giang (có hỗ trợ ăn ở khi làm tại Tân Hương).



Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép theo quy định.

Hỗ trợ tiền ăn trưa.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển

