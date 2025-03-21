Tuyển Kế toán trưởng JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lô 2 Đường Số 7, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, Tp.HCM, Quận Bình Tân

Kế toán trưởng

• Lập kế hoạch tài chính và ngân sách hàng năm, theo dõi và phân tích hiệu suất tài chính của công ty.

• Quản lý và giám sát các hoạt động hạch toán, đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định kế toán hiện hành.

• Thực hiện các báo cáo tài chính định kỳ, bao gồm báo cáo lãi lỗ, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

• Đánh giá và cải tiến quy trình kế toán nhằm tối ưu hóa hiệu quả và giảm thiểu rủi ro tài chính.

• Hướng dẫn và đào tạo nhân viên kế toán, đảm bảo đội ngũ nắm vững quy trình và kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc hiệu quả.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán

• Kinh nghiệm trên 6 tháng.

• Khả năng giao tiếp tốt, có tinh thần làm việc nhóm và khả năng giải quyết vấn đề.

• Cẩn thận, chi tiết và có trách nhiệm trong công việc.

• Biết sử dụng phần mềm Misa.

Được Hưởng Những Gì

• Lương theo thỏa thuận

• Làm việc trong môi trường năng động, đồng nghiệp thân thiện

• Có cơ hội học tập phát triển năng lực

• Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi, khen thưởng, BHXH, tăng lương, phép năm,…

