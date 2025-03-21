Tuyển Kế toán trưởng JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán trưởng JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/04/2025
JobsGO Recruit

Kế toán trưởng

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại JobsGO Recruit

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Lô 2 Đường Số 7, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, Tp.HCM, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Lập kế hoạch tài chính và ngân sách hàng năm, theo dõi và phân tích hiệu suất tài chính của công ty.
• Quản lý và giám sát các hoạt động hạch toán, đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định kế toán hiện hành.
• Thực hiện các báo cáo tài chính định kỳ, bao gồm báo cáo lãi lỗ, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
• Đánh giá và cải tiến quy trình kế toán nhằm tối ưu hóa hiệu quả và giảm thiểu rủi ro tài chính.
• Hướng dẫn và đào tạo nhân viên kế toán, đảm bảo đội ngũ nắm vững quy trình và kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán
• Kinh nghiệm trên 6 tháng.
• Khả năng giao tiếp tốt, có tinh thần làm việc nhóm và khả năng giải quyết vấn đề.
• Cẩn thận, chi tiết và có trách nhiệm trong công việc.
• Biết sử dụng phần mềm Misa.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương theo thỏa thuận
• Làm việc trong môi trường năng động, đồng nghiệp thân thiện
• Có cơ hội học tập phát triển năng lực
• Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi, khen thưởng, BHXH, tăng lương, phép năm,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

