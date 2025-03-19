Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TM DV DU LỊCH NGỌC MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Quản lý và điều hành bộ phận kế toán, bao gồm phân công và giám sát công việc của nhân viên kế toán.

Xây dựng và quản lý hệ thống kế toán của công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn kế toán.

Lập báo cáo tài chính hợp nhất theo các chuẩn mực kế toán có liên quan

Thực hiện hợp nhất dữ liệu tài chính từ các đối tác, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ;

Phân tích dữ liệu tài chính, chuẩn bị và báo cáo tài chính định kỳ cho ban lãnh đạo và cơ quan quản lý.

Đại diện công ty làm việc với các đơn vị chức năng liên quan khi có yêu cầu.

Hỗ trợ ban lãnh đạo trong việc đưa ra quyết định chiến lược dựa trên phân tích tài chính và dự báo.

Phối hợp với các phòng ban liên quan đưa ra yêu cầu, lên kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho bộ phận

Thực hiện các dự án mới theo chỉ đạo của cấp trên.

Kinh nghiệm làm việc trong nghề Kế toán và tối thiểu 3 năm ở vị trí Kế toán trưởng.

Hiểu biết về các quy định kế toán, thuế, luật, nghị định, thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhóm và giao tiếp hiệu quả.

Sử dụng thành thạo các công cụ và phần mềm kế toán: VNISC, Excel.

Có kinh nghiệm làm việc trong ngành hàng không - du lịch là một lợi thế.

Phúc lợi cá nhân (bảo hiểm, phụ cấp,...)

Thưởng Lễ/ Tết, lương tháng 13

Du lịch hằng năm 02 lần cùng công ty (nội địa/ quốc tế)

Ăn trưa, giữ xe miễn phí

Được bổ sung nghiệp vụ, kiến thức chuyên ngành & kỹ năng mềm

Được làm trong môi trường năng động, nhiệt huyết

