Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN FH FUTURES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 267 Phạm Văn Đồng, Phường 1, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Quản lý, chịu trách nhiệm và xử lý công việc kế toán chung của công ty

Tham gia vào quá trình tuyển dụng, đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên kế toán mới

Kiểm soát và quản lý quy trình công việc liên quan tới hoạt động kế toán, kiểm toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo quản lý, bảng cân đối kế toán và các tài liệu khác có liên quan

Lập báo cáo thuế theo quy định của cơ quan thuế và giải trình với cơ quan thuế, làm việc với một số cơ quan nhà nước như: Sở Thuế, Cục Thuế, thanh tra, kiểm toán, cơ quan bảo hiểm

Chịu trách nhiệm về tính đúng đắn, chính xác của các báo cáo kế toán – bao gồm báo cáo Thuế và báo cáo quản trị. Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán cho cấp trên.

Phụ trách theo dõi và phân tích tình hình thực hiện ngân sách, tổ chức và thực hiện hóa công việc thông tin hóa ngân sách

Duy trì mối quan hệ tốt với các ngân hàng, ngành công thương, thuế, kiểm toán và các tổ chức khác để bảo vệ lợi ích của công ty;

Hỗ trợ các bộ phận khác các vấn đề liên quan đến tài chính kế toán.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hợp lý của cấp trên.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế Toán, Có chứng chỉ kế toán Trưởng

Kinh nghiệm 3-5 năm trở lên ở vị trí tương đương

Hiểu biết về thuế và báo cáo kế toán

Uư tiên biết tiếng trung (nghe , nói, đọc, đánh chữ)

Thao tác phần mềm MS Office thông thạo.

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng quản lý, làm việc độc lập có tư duy nghề nghiệp, tích cực và chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FH FUTURES Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận ( dao động từ 15 triệu đến 20 triệu đồng), thưởng cuối năm, thưởng hiệu suất toàn diện; 85% lương trong thời gian thử việc.

Được nghỉ các ngày lễ Tết theo quy định của nhà nước

Đảm bảo đóng các bảo hiểm như BHXH, BHYT, BHTN...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FH FUTURES

