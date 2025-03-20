Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN FH FUTURES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FH FUTURES
- Hồ Chí Minh: 267 Phạm Văn Đồng, Phường 1, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Quản lý, chịu trách nhiệm và xử lý công việc kế toán chung của công ty
Tham gia vào quá trình tuyển dụng, đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên kế toán mới
Kiểm soát và quản lý quy trình công việc liên quan tới hoạt động kế toán, kiểm toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo quản lý, bảng cân đối kế toán và các tài liệu khác có liên quan
Lập báo cáo thuế theo quy định của cơ quan thuế và giải trình với cơ quan thuế, làm việc với một số cơ quan nhà nước như: Sở Thuế, Cục Thuế, thanh tra, kiểm toán, cơ quan bảo hiểm
Chịu trách nhiệm về tính đúng đắn, chính xác của các báo cáo kế toán – bao gồm báo cáo Thuế và báo cáo quản trị. Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán cho cấp trên.
Phụ trách theo dõi và phân tích tình hình thực hiện ngân sách, tổ chức và thực hiện hóa công việc thông tin hóa ngân sách
Duy trì mối quan hệ tốt với các ngân hàng, ngành công thương, thuế, kiểm toán và các tổ chức khác để bảo vệ lợi ích của công ty;
Hỗ trợ các bộ phận khác các vấn đề liên quan đến tài chính kế toán.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hợp lý của cấp trên.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm 3-5 năm trở lên ở vị trí tương đương
Hiểu biết về thuế và báo cáo kế toán
Uư tiên biết tiếng trung (nghe , nói, đọc, đánh chữ)
Thao tác phần mềm MS Office thông thạo.
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng quản lý, làm việc độc lập có tư duy nghề nghiệp, tích cực và chủ động trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FH FUTURES Thì Được Hưởng Những Gì
Được nghỉ các ngày lễ Tết theo quy định của nhà nước
Đảm bảo đóng các bảo hiểm như BHXH, BHYT, BHTN...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FH FUTURES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
