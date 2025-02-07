Tuyển Kế toán trưởng Rentokil Initial (Viet Nam) Limited Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 500 USD

1. Chịu trách nhiệm về xuất hóa đơn cho khách hàng (khoảng 70% khối lượng công việc)

- Làm việc với các bộ phận liên quan (Sales, Dịch vụ khách hàng, Vận hành,…) để rà soát và xác nhận giá trí xuất hóa đơn một cách chính xác và đáng tin cậy.

- Xuất hóa đơn cho khách hàng thông qua các hệ thống của Rentokl Initial

- Phối hợp giải quyết các sai sót liên quan đến hóa đơn khách hàng. Xử lý hóa đơn sai, hoàn thành các báo cáo liên quan đến việc điều chỉnh hóa đơn theo quy định của phát luật và quy định Công ty.

- Chịu trách nhiệm kết sổ cuối tháng

- Thực hiện đối chiếu Doanh thu với Danh mục khách hàng và kết quả dịch vụ thực tế cuối tháng

2. Chịu trách nhiệm làm và thu hồi các biên bản Điều Chỉnh Hóa Đơn, khai báo mẫu 04/SS-HDDT đến cơ quan Thuế (khoảng 25% khối lượng công việc)

Chịu trách nhiệm làm và thu hồi các biên bản Điều Chỉnh Hóa Đơn, khai báo mẫu 04/SS-HDDT đến cơ quan Thuế (khoảng 25% khối lượng công việc)

- Kiểm tra các trường hợp sai sót hóa đơn của chi nhánh. Làm rõ nguyên nhân sai sót, email đến khách hàng hướng xử lý phù hợp với quy định của cơ quan Thuế và hệ thống nội bộ.

- Đảm bảo tuân thủ yêu cầu về thẩm quyền duyệt trước khi thực hiện.

3. Nhiệm vụ khác (about 5% workload/khoảng 5% khối lượng công việc)

- Xây dựng, giám sát & phát huy văn hóa công ty, tiêu chuẩn với hình ảnh chuyên nghiệp cho bản thân và cho bộ phận