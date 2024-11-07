Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HIRO JAPAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 24 đường số 20, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Thủ Đức

Hạch toán, kiểm tra đối chiếu số liệu với kế toán nội bộ và các bộ phận liên quan

Đối soát doanh thu các sàn + xuất hóa đơn GTGT

Hạch toán doanh thu, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ và nghiệp vụ khác

Theo dõi và quản lý công nợ, tạm ứng

Hướng dẫn các bộ phận thực hiện các quy trình về tài chính – kế toán

Kết chuyển số liệu, rà soát đối chiếu số liệu kiểm kê kho nội bộ

kiểm ktra hồ sơ thuế, kết chuyển số liệu thuế.

Chạy giá thành sản phẩn, kết chuyển lãi lỗ tháng

Bảo quản, lưu trữ hồ sơ, chứng từ sổ sách liên quan theo quy định

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

Các báo cáo liên quan đến quản trị.

- Tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Kế toán, tài chính hoặc các chuyên ngành liên quan

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán trưởng; Đã có kinh nghiệm trong ngành nghề Bán lẻ, Thương mại điện tử...

- Đã có kinh nghiệm trực tiếp xử lý Quyết Toán Thuế (ưu tiên trong các năm gần đây)

- Nắm vững chế độ và chuẩn mực kế toán Việt Nam; Các quy định về thuế, tài chính, BHXH và các chính sách chế độ khác hiện hành liên quan đến doanh nghiệp;

- Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm, có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HIRO JAPAN Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng lương xứng đáng theo năng lực: 20-30 triệu/tháng, review ít nhất 1 lần/năm.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Luật kể từ khi ký chính thức

- Review Công việc theo tiêu chuẩn 3P: 1 năm 1 lần, nghỉ phép có lương 12 ngày/năm

- Thưởng tháng, quý, thưởng nóng, vượt kế hoạch, tết dương, lương tháng 13, liên hoan công ty tháng, quý, năm.

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thử thách và phát triển chính bản thân mình.

