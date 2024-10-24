Tuyển Kế toán trưởng NỘI THẤT FUFUTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

NỘI THẤT FUFUTECH
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại NỘI THẤT FUFUTECH

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1003A Nguyễn Duy Trinh, Phú Hữu, Quận 9, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

1) Đối soát đơn hàng, quản lý công nợ mảng bán lẻ trên sàn TMDT (Nếu chưa có kinh nghiệm mảng sàn TMĐT sẽ được đào tạo)
2) Quản lý được tồn kho và báo cáo: Lịch sử xuất nhập, quy trình xuất nhập tồn, tồn kho hiện tại, đối chiếu định kỳ ..v.v
3) Tạo quy trình, quy chế và tiêu chuẩn để phục vụ cho hoạt động báo cáo tồn kho, tài chính, chi phí cho công ty
4) Am hiểu các phần mềm kế toán Misa amis, khởi tạo dữ liệu sản phẩm định mức : Thành phẩm, bán thành phẩm, vật tư phục vụ cho mô hình sản xuất.
5) Báo cáo thuế hàng quý, năm; Báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh;
6) Các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên.
7) Con người: Kỹ lưỡng, minh bạch, hòa đồng, học hỏi, thích nghi tốt và không ngại việc học hỏi.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc Kinh tế. Từ 5 năm kinh nghiệm làm việc, nắm vững chuyên môn kế toán. Đã từng làm việc qua công ty sản xuất. Tinh thần trách nhiệm, cầu tiến, tỉ mỉ, trung thực, chịu được áp lực công việc. Có khả năng làm việc và xây dựng đội nhóm, thành viên trong team. Ưu tiên ứng viên nữ, tuổi từ 40 đổ lại.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc Kinh tế.
Từ 5 năm kinh nghiệm làm việc, nắm vững chuyên môn kế toán.
Đã từng làm việc qua công ty sản xuất.
Tinh thần trách nhiệm, cầu tiến, tỉ mỉ, trung thực, chịu được áp lực công việc.
Có khả năng làm việc và xây dựng đội nhóm, thành viên trong team.
Ưu tiên ứng viên nữ, tuổi từ 40 đổ lại.

Tại NỘI THẤT FUFUTECH Thì Được Hưởng Những Gì

- MỨC LƯƠNG : Thỏa thuận (20tr - 25tr)
- Phụ cấp, thưởng nếu làm tốt;
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
-Công việc ổn định và lâu dài, có nhiều cơ hội phát triển.
- Thời gian làm việc: Thứ 2 đến sáng Thứ 7 (8h - 12h và 13h - 17h). Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NỘI THẤT FUFUTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NỘI THẤT FUFUTECH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 1003A, đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

