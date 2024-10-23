Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Đầu tư Nhà Bảo Lộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 71 Tạ Hiện, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp; Lên chiến lược, kế hoạch và triển khai các hoạt động tài chính; Rà soát, kiểm tra các nghiệp vụ, hỗ trợ xuất - nhập hóa đơn VAT; Nhập liệu các dữ liệu kế toán vào phần mềm kế toán. Kiểm soát số liệu định kỳ, đảm bảo số liệu kế toán đúng, đủ theo quy định của pháp luật; Xem xét công nợ, hạch toán chi phí, doanh thu, trích lập dự phòng; Thực hiện các giao dịch với ngân hàng, đối chiếu chứng từ, sổ phụ ngân hàng và các giao dịch ngân hàng; Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến thuế, khai thuế, đóng thuế TNCN, TNDN; Lập các báo cáo tài chính, báo cáo thuyết minh theo yêu cầu của cơ quan quản lý; Hỗ trợ một số công tác theo yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kế toán, Tài chính; Có kinh nghiệm làm kế toán trưởng từ 5 năm trở lên; Ưu tiên có kinh nghiệm làm cho các công ty Bất động sản hoặc sàn môi giới Có kinh nghiệm kế toán thuế, Báo cáo tài chính; Thành thục về luật Doanh nghiệp, thuế TNCN, BHXH; MS Office tốt; Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực tốt;

Tại Công ty TNHH Đầu tư Nhà Bảo Lộc Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận; Thưởng: Lương tháng 13, Lễ,Tết;sinh nhật, theo doanh số kinh doanh của Công ty Được tổ chức du lịch, teambuilding hàng năm, và các hoạt động gắn kết tập thể khác; Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện và chuyên nghiệp; Được phát triển kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Nhà Bảo Lộc

