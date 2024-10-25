Tuyển Kế toán trưởng VPĐD ĐÀ NẴNG - CÔNG TY TNHH TM CÔNG NGHỆ ĐẠI TÀI LỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 63 Cửu Long, Phường 15, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

• Tổ chức, điều hành bộ máy Kế toán tài chính của công ty.

• Trực tiếp chỉ đạo công tác hạch toán kế toán, kiểm soát tài chính và thiết lập hệ thống sổ sách kế toán, báo cáo theo quy định của Nhà nước và Quy định của Công ty.

• Đánh giá, phân tích tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh, đề xuất với Lãnh đạo các giải pháp để quản lý hiệu quả vốn và tài sản Công ty.

• Thiết lập, bảo quản và lưu trữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan một cách khoa học theo thời hạn quy định của Pháp luật và Công ty.

• Trực tiếp kiểm soát, xét duyệt các chứng từ thu, chi, thanh toán theo đúng quy trình, trên nguyên tắc hợp pháp và đúng quy định của pháp luật và của công ty.

• Hàng tuần phải kiểm tra, đôn đốc, đối chiếu các khoản công nợ phải thu, phải trả và báo cáo công nợ cho ban giám đốc theo quy định. Chỉ đạo nhân viên thu hồi công nợ theo định kỳ.

• Trực tiếp kiểm soát hệ thống dòng tiền, thu chi và báo cáo quỹ định kỳ theo quy định.

• Tham mưu Ban giám đốc về tình hình hoạt động tài chính trong Công ty.

• Phân công nhiệm vụ và giám sát nhân viên thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn, đảm bảo tối ưu hiệu quả công việc.

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán

• Tuổi dưới 40.

• Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

• Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công

• Có kinh nghiệm từ 5 năm trong vị trí kế toán trưởng công ty thương mại ngành IT

• Thông thạo tin học văn phòng, phầm mềm kế toán Misa.

Tại VPĐD ĐÀ NẴNG - CÔNG TY TNHH TM CÔNG NGHỆ ĐẠI TÀI LỘC Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BH theo quy định của nhà nước.

- Thưởng lễ, tết, du lịch hàng năm,

- Mức lương: Thỏa thuận trong lúc phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VPĐD ĐÀ NẴNG - CÔNG TY TNHH TM CÔNG NGHỆ ĐẠI TÀI LỘC

