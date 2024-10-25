Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÁNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 324/1 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Quản lý và tổ chức phòng ban kế toán , Quản lý toàn bộ hoạt động kế toán của doanh nghiệp Lập và kiểm tra các báo cáo tài chính hàng tháng của doanh nghiệp Phụ trách tổ chức hoạt động kiểm kê các nguồn tài sản, dòng tiền liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc quyền lợi của doanh nghiệp Phối hợp với các phòng ban khác để thu thập thông tin và số liệu kinh tế - tài chính của doanh nghiệp Xây dựng, thực hiện và giám sát các quy trình, chính sách, thủ tục kế toán của doanh nghiệp Đào tạo, hướng dẫn các nhân viên kế toán khác về quy trình và chính sách kế toán của doanh nghiệp Giám sát và phối hợp với đơn vị kiểm toán bên ngoài trong quá trình kiểm toán tài chính của doanh nghiệp Xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Ban Giám đốc các quyết định về chính sách, quản lý tài chính/kế toán/thuế/BHXH đúng pháp luật, phù hợp với đặc điểm công ty Tổ chức đánh giá chất lượng công việc và năng lực của nhân viên kế toán. Hỗ trợ tuyển dụng nhân sự và đưa ra quyết định tuyển nhân sự cho phòng. Thực hiện các công việc khác liên quan đến kế toán và tài chính được giao từ Ban Giám đốc

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Đại học trở lên các chuyên ngành Kế toán, Tài chính... Có kinh nghiệm làm việc từ 3 năm trở lên tại vị trí Kế toán trưởng hoặc các vị trí tương đương khác. Nắm rõ cách hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, các quy định về thuế, tài chính và các chính sách, chế độ khác hiện hành liên quan đến kế toán. Thành thạo tin học văn phòng. Có kinh nghiệm hoặc biết cách sử dụng các phần mềm quản lý tài chính, kế toán. Trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc. Có kỹ năng tổng hợp, phân tích và đánh giá tốt. Có khả năng tính toán tốt, nhạy bén với con số. Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý và điều hành, kỹ năng phân tích số liệu và tổng hợp, báo cáo. Có sức khỏe tốt, có thể đáp ứng yêu cầu đi công tác hoặc tăng ca khi có yêu cầu. Nam/Nữ độ tuổi: 30 – 40 tuổi;

Tại CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÁNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 20M – 30M, thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm. Thử việc: 02 tháng – 85% lương CT Được tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định; Được review tăng lương định kỳ hằng năm. Du lịch, Teambuilding, Year End Party... và các hoạt động nội bộ khác. Môi trường làm việc thân thiện, năng động, trẻ trung. Thưởng lễ, Tết, thưởng cuối năm Được đào tạo và có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÁNG VIỆT NAM

