Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trầm Hương Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Tổ chức bộ máy kế toán của công ty.

- Hạch toán, theo dõi các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán và các quy định về lĩnh vực tài chính kế toán.

- Kiểm tra, giám sát toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tương ứng với hoạt động của Công ty;

- Lập các báo cáo kế toán thống kê theo quy định của pháp luật

- Lập kế hoạch tài chính tháng/quý/năm

- Thực hiện kế toán quản trị: Phân tích, đánh giá, so sánh các số liệu tài chính để nhận định đưa ra biện pháp kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong từng thời kỳ

- Xây dựng các quy trình công việc đáp ứng mục tiêu quản lý tài chính

- Các công việc liên quan khác phù hợp với chức năng của Kế toán trưởng