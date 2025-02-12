Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trầm Hương Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trầm Hương Việt Nam
- Hà Nội: Biệt thự BT3.12A dự án Elegant park villa, 21 đường Thạch Bàn, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tổ chức bộ máy kế toán của công ty.
- Hạch toán, theo dõi các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán và các quy định về lĩnh vực tài chính kế toán.
- Kiểm tra, giám sát toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tương ứng với hoạt động của Công ty;
- Lập các báo cáo kế toán thống kê theo quy định của pháp luật
- Lập kế hoạch tài chính tháng/quý/năm
- Thực hiện kế toán quản trị: Phân tích, đánh giá, so sánh các số liệu tài chính để nhận định đưa ra biện pháp kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong từng thời kỳ
- Xây dựng các quy trình công việc đáp ứng mục tiêu quản lý tài chính
- Các công việc liên quan khác phù hợp với chức năng của Kế toán trưởng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính kế toán
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm kế toán trưởng/ kế toán tổng hợp ( ưu tiên về lĩnh vực sản xuất)
- Có ngoại ngữ (Anh, Trung) là một lợi thế
- Khả năng làm việc trong một nhóm và quản lý nhóm
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trầm Hương Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
