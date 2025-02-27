Tuyển Kiến trúc sư Công ty CP Kiến Trúc Và Xây Dựng AD GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 145 Hồ Mễ Trì, P. Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Thiết kế các công trình nhà ở dân dụng

Triển khai bản vẽ kỹ thuật, thi công phần kiến trúc

Tổng hợp, kiểm tra hồ sơ thiết kế

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo autocad, 3ds max, setchup

Phối cảnh 3D kiến trúc

Triển khai kỹ thuật tốt

Có khả năng lên ý tưởng và triển khai kỹ thuật tốt

P/S: Tất cả ứng viên gửi bản vẽ kỹ thuật ít nhất 1 công trình gần đây đã triển khai.

Tại Công ty CP Kiến Trúc Và Xây Dựng AD GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thoải mái, sáng tạo, năng động

Được đóng BHXH, các chế độ khác theo quy định khi làm việc lâu dài và hoàn thành tốt công việc được giao

Được nghỉ các ngày lễ tết theo quy định của nhà nước

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kiến Trúc Và Xây Dựng AD GROUP

