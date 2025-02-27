Tuyển Kiến trúc sư Công ty CP Kiến Trúc Và Xây Dựng AD GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty CP Kiến Trúc Và Xây Dựng AD GROUP
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 145 Hồ Mễ Trì, P. Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Thiết kế các công trình nhà ở dân dụng
Triển khai bản vẽ kỹ thuật, thi công phần kiến trúc
Tổng hợp, kiểm tra hồ sơ thiết kế
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo autocad, 3ds max, setchup
Phối cảnh 3D kiến trúc
Triển khai kỹ thuật tốt
Có khả năng lên ý tưởng và triển khai kỹ thuật tốt
P/S: Tất cả ứng viên gửi bản vẽ kỹ thuật ít nhất 1 công trình gần đây đã triển khai.
Phối cảnh 3D kiến trúc
Triển khai kỹ thuật tốt
Có khả năng lên ý tưởng và triển khai kỹ thuật tốt
P/S: Tất cả ứng viên gửi bản vẽ kỹ thuật ít nhất 1 công trình gần đây đã triển khai.
Tại Công ty CP Kiến Trúc Và Xây Dựng AD GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc thoải mái, sáng tạo, năng động
Được đóng BHXH, các chế độ khác theo quy định khi làm việc lâu dài và hoàn thành tốt công việc được giao
Được nghỉ các ngày lễ tết theo quy định của nhà nước
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần
Được đóng BHXH, các chế độ khác theo quy định khi làm việc lâu dài và hoàn thành tốt công việc được giao
Được nghỉ các ngày lễ tết theo quy định của nhà nước
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kiến Trúc Và Xây Dựng AD GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI