Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Vinaduy làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công Ty Cổ Phần Vinaduy
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 9 đường Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận
* Thiết kế triển khai hồ sơ thi công bằng phần mềm Revit.
* Render 3D (Corona, Lumion, D5, UE5) các dự án của công ty.
* Gọi điện khảo sát khách hàng.
* Hỗ trợ khách hàng giải đáp thắc mắc, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
* Nam/Nữ, độ tuổi từ (21 - 27), có đam mê Thiết Kế.
* Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiến trúc - Xây dựng dân dụng.
* Tốt nghiệp Trung Cấp, Cao Đẳng, Đại Học...
* Chấp nhận sinh viên thực tập và mới ra trường.
* Thành thạo các phần mềm: Revit, Render (Chưa biết có thể đào tạo)
* Tin học văn phòng mức cơ bản.
* Giao tiếp tự tin, thuyết phục, có kỹ năng đàm phán tốt.
Tại Công Ty Cổ Phần Vinaduy Thì Được Hưởng Những Gì
+ Lương cơ bản: Theo năng lực
+ Lương thưởng KPI theo hồ sơ/công trình
- Được tham gia vào các hoạt động phúc lợi của Công ty.
- Môi trường làm việc trẻ trung , năng động.
- Cơ hội làm việc gắn bó lâu dài, phát triển bản thân vă thăng tiến cao.
THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM LÀM :
- Thứ 2 - Thứ 7, Nghỉ CN ( Sáng : 08:00 - 12:00, Chiều 13:30 - 17:30 )
Hà Nội: Số 9 đường Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vinaduy
