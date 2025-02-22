Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THÁI DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trường Cao Đẳng Hà Nội, Km 3+350 đường Phan Trọng Tuệ, Tam Hiệp, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Thực hiện các cv vẽ shopdrawing các bản vẽ kỹ thuật các hệ thống điện nước, điều hoà, phòng cháy, chữa cháy….

- Bóc tách khối lượng và lập hồ sơ dự toán (khối lượng nguyên vật liệu, thiết bị, nhân công và các chi phí có liên quan)

- Giám sát công trình đảm bảo chất lượng công trình

- Nghiệm thu bản vẽ hoàn công các giai đoạn công trình

- Một số công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành cơ điện , điện công nghiệp, điện -điện tử…

- Có kinh nghiệm ít nhất từ 3 năm trở lên, thành thạo các phần mềm Autocad, PM MS Project, Office và các phần mềm kỹ thuật khác

- Có kiến thức đọc và hiểu bản vẽ thiết kế phần mềm kỹ thuật và các kỹ thuật khác

- Có kỹ năng quản lý dự án và thời gian, kỹ năng làm việc nhóm, …

- Chịu được áp lực công việc, có tính cẩn thận, nhanh nhẹn

- Thời gian làm việc linh hoạt theo yêu cầu của công trường từ 8h-17h30

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THÁI DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 13-15 triệu

-

- Các chế độ được hưởng đầy đủ: lễ, Tết, sn, hiếu, hỷ, lương tháng 13, …BHXH nếu gắn bó lâu dài

Địa chỉ làm việc: Km số 3+350 đường Phan Trọng Tuệ, Tam Hiệp, Thanh Trì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THÁI DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin