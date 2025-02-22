Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần công nghệ thiết bị ETD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa licogi 13 - ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế, thi công hệ thống động lực, điều khiển, tự động hóa

Lập trình phần mềm PLC, Scada

Lập trình - cài đặt các thiết bị tự động hóa (Sensor, vision, robot,servo, step,…)

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hoặc cao đẳng các ngành liên quan : Tự động hóa, Điện tử của các trường đại học

Kinh nghiệm tối thiểu 02 năm

Đọc bản vẽ bóc tách khối lượng thành thạo

Sử dụng thành thạo phần mềm autocad và MS

Có hiểu biết về các thiết bị điện, tự động hóa

Tại Công ty cổ phần công nghệ thiết bị ETD Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận khi phỏng vấn

Thưởng tháng 13, thưởng các ngày lễ theo quy định của công ty

Nghỉ lễ, nghỉ phép, đóng bảo hiểm theo quy định của luật lao động việt nam

Tham gia các chuyến du lịch hàng năm, team building

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ thiết bị ETD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin