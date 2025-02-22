Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần công nghệ thiết bị ETD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần công nghệ thiết bị ETD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần công nghệ thiết bị ETD
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Công ty cổ phần công nghệ thiết bị ETD

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty cổ phần công nghệ thiết bị ETD

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa licogi 13

- ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế, thi công hệ thống động lực, điều khiển, tự động hóa
Lập trình phần mềm PLC, Scada
Lập trình - cài đặt các thiết bị tự động hóa (Sensor, vision, robot,servo, step,…)
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hoặc cao đẳng các ngành liên quan : Tự động hóa, Điện tử của các trường đại học
Kinh nghiệm tối thiểu 02 năm
Đọc bản vẽ bóc tách khối lượng thành thạo
Sử dụng thành thạo phần mềm autocad và MS
Có hiểu biết về các thiết bị điện, tự động hóa

Tại Công ty cổ phần công nghệ thiết bị ETD Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận khi phỏng vấn
Thưởng tháng 13, thưởng các ngày lễ theo quy định của công ty
Nghỉ lễ, nghỉ phép, đóng bảo hiểm theo quy định của luật lao động việt nam
Tham gia các chuyến du lịch hàng năm, team building

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ thiết bị ETD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần công nghệ thiết bị ETD

Công ty cổ phần công nghệ thiết bị ETD

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tòa licogi 13-ngõ 164 Khuất Duy Tiến-Thanh Xuân-Hà Nội

