Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần công nghệ thiết bị ETD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty cổ phần công nghệ thiết bị ETD
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa licogi 13
- ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết kế, thi công hệ thống động lực, điều khiển, tự động hóa
Lập trình phần mềm PLC, Scada
Lập trình - cài đặt các thiết bị tự động hóa (Sensor, vision, robot,servo, step,…)
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học hoặc cao đẳng các ngành liên quan : Tự động hóa, Điện tử của các trường đại học
Tại Công ty cổ phần công nghệ thiết bị ETD Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập thỏa thuận khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ thiết bị ETD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
