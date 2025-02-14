Tuyển Kiến trúc sư Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế GMP-EU làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 145 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC SAU:

Khảo sát hiện trạng công trình.

Làm việc với khách hàng , chủ đầu tư.

Lập hồ sơ thiết kế cơ sở, kỹ thuật, hồ sơ thiết kế thi công..

Kiểm soát chất lượng, tiến độ các dự án được giao.

Phối hợp làm việc cùng nhóm và Ban Giám đốc.

Báo cáo tiến độ, chất lượng công việc lên cấp quản lý.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu chính

Học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kiến trúc dân dụng và công nghiệp, kiến trúc quy hoạch.

Kinh nghiệm (ưu tiên): Ưu tiến các ứng viên có kinh nghiệm thiết kế nhà máy, nhà xưởng công nghiệp, am hiểu về thiết kế TCVN, QCVN.

Có tinh thần sáng tạo, cầu thị, ý chí phấn đấu và trách nhiệm cao trong công việc.

Kỹ năng cần có

Thành thạo phần mềm đồ họa: Autocad, revit. sử dụng được phần mềm sketchup, enscape là lợi thế.

Kỹ năng mềm: Có kĩ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm; Giao tiếp, làm việc với khách hàng, Quản lý tiến độ công việc ; Giải quyết vấn đề.

Ưu tiên

Kỹ năng thuyết trình tốt.

Ngoại ngữ: có thể đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh.

Tại Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế GMP-EU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15-25 triệu/tháng (thưởng doanh thu theo thời kỳ của công ty).

Hưởng Lễ/Tết, thưởng SXKD.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của công ty

Môi trường làm việc ổn định, chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Được làm việc trong môi trường trẻ, có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 làm việc cách tuần. ( tăng ca được tính tiền tăng ca theo quy định).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế GMP-EU

