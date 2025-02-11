Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Xuân Mai
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Xuân Mai

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Xuân Mai

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, tòa B, tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thiết kế, phác thảo phương án kiến trúc cho các dự án;
- Quản lý, kiểm soát hồ sơ thiết kế, làm việc trực tiếp với các đối tác, đơn vị về các vấn đề liên quan đến công trình nhằm đảm bảo các yêu cầu về chất lượng và tiến độ;
- Hỗ trợ các cá nhân, bộ phận trong các công việc có liên quan;
- Theo dõi các công trình đang triển khai để báo cáo kịp thời các vướng mắc cho cấp lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Yêu cầu Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết:
- Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành kiến trúc, quy hoạch
- Có chuyên môn vững, có khả năng làm việc độc lập cao
- Có tư duy sáng tạo tốt, có tác phong làm việc khoa học, tập trung, tỉ mỉ, chuyên cần.
- Có kỹ năng giao tiếp tốt.
- Sử dụng phần mềm kiến trúc như: Revit architect, Lumion, 3Dmax, Autocad, Photoshop, Ms Office.
- Ưu tiên người đã có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế.
- Tuổi: Trên 24
- Giới tính: Nam

Tại Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Xuân Mai Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Xuân Mai

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Xuân Mai

Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Xuân Mai

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, tòa nhà 29T2 lô N05 khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

