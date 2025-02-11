Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Xuân Mai
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 3, tòa B, tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thiết kế, phác thảo phương án kiến trúc cho các dự án;
- Quản lý, kiểm soát hồ sơ thiết kế, làm việc trực tiếp với các đối tác, đơn vị về các vấn đề liên quan đến công trình nhằm đảm bảo các yêu cầu về chất lượng và tiến độ;
- Hỗ trợ các cá nhân, bộ phận trong các công việc có liên quan;
- Theo dõi các công trình đang triển khai để báo cáo kịp thời các vướng mắc cho cấp lãnh đạo.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
* Yêu cầu Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết:
- Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành kiến trúc, quy hoạch
- Có chuyên môn vững, có khả năng làm việc độc lập cao
- Có tư duy sáng tạo tốt, có tác phong làm việc khoa học, tập trung, tỉ mỉ, chuyên cần.
- Có kỹ năng giao tiếp tốt.
- Sử dụng phần mềm kiến trúc như: Revit architect, Lumion, 3Dmax, Autocad, Photoshop, Ms Office.
- Ưu tiên người đã có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế.
- Tuổi: Trên 24
- Giới tính: Nam
Tại Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Xuân Mai Thì Được Hưởng Những Gì
