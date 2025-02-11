Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, tòa B, tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư

- Thiết kế, phác thảo phương án kiến trúc cho các dự án;

- Quản lý, kiểm soát hồ sơ thiết kế, làm việc trực tiếp với các đối tác, đơn vị về các vấn đề liên quan đến công trình nhằm đảm bảo các yêu cầu về chất lượng và tiến độ;

- Hỗ trợ các cá nhân, bộ phận trong các công việc có liên quan;

- Theo dõi các công trình đang triển khai để báo cáo kịp thời các vướng mắc cho cấp lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

* Yêu cầu Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết:

- Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành kiến trúc, quy hoạch

- Có chuyên môn vững, có khả năng làm việc độc lập cao

- Có tư duy sáng tạo tốt, có tác phong làm việc khoa học, tập trung, tỉ mỉ, chuyên cần.

- Có kỹ năng giao tiếp tốt.

- Sử dụng phần mềm kiến trúc như: Revit architect, Lumion, 3Dmax, Autocad, Photoshop, Ms Office.

- Ưu tiên người đã có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế.

- Tuổi: Trên 24

- Giới tính: Nam

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

