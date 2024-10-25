Tuyển Kỹ Sư thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nam

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: KCN Đồng Văn III, Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích và khắc phục sự cố khi vận hành và bảo dưỡng thiết bị DIP (máy khắc bản tự động, máy cắt bản tự động, máy cắm kiện tự động, máy ép linh kiện tự động, lò hàn điểm tự động, lò hàn sóng, máy cắt lazer) Điều chỉnh thông số và thiết lập chương trình cho thiết bị DIP Đào tạo kỹ thuật viên về kỹ năng thiết bị

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

Tốt nghiệp CĐ/ĐH Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên Có thể sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Trung trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI DÀNH CHO ỨNG VIÊN

- Thử việc nhận 100% lương

- Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn (Thu nhập xứng đáng với ứng viên có năng lực)

- Thưởng hiệu suất, thưởng học tập và các khoản thưởng khác theo quy định công ty

- Thưởng tháng lương thứ 13 + thưởng theo tình hình hoạt động kinh doanh của công ty

- Tăng lương hàng năm (Nếu bạn thể hiện tốt sẽ được đề xuất linh động trong quá trình làm việc)

- Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước ngay khi bạn gia nhập WNC

- Cơ hội học hỏi, làm việc và phát triển trong công ty đa quốc gia

- Chính sách đào tạo bài bản, rõ ràng phù hợp với quá trình phát triển của nhân sự

- 12 ngày nghỉ phép năm kèm các chế độ nghỉ khác như Nghỉ dưỡng đặc biệt , Nghỉ chăm vợ sinh, Chăm sóc gia đình , Nghỉ ngày đèn đỏ đối với đồng nghiệp nữ...

- Tham gia tổng kết cuối năm, ngày hội gia đình, tour du lịch hàng năm, hội thi thể thao, tiệc Giáng sinh, lễ hội khác... cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin