Tuyển Kỹ Sư thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
- Hà Nam: KCN Đồng Văn III, Duy Tiên
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Phân tích và khắc phục sự cố khi vận hành và bảo dưỡng thiết bị DIP (máy khắc bản tự động, máy cắt bản tự động, máy cắm kiện tự động, máy ép linh kiện tự động, lò hàn điểm tự động, lò hàn sóng, máy cắt lazer)
Điều chỉnh thông số và thiết lập chương trình cho thiết bị DIP
Đào tạo kỹ thuật viên về kỹ năng thiết bị
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ/ĐH Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên Có thể sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Trung trong công việc
Tốt nghiệp CĐ/ĐH
Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên
Có thể sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Trung trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Thử việc nhận 100% lương
- Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn (Thu nhập xứng đáng với ứng viên có năng lực)
- Thưởng hiệu suất, thưởng học tập và các khoản thưởng khác theo quy định công ty
- Thưởng tháng lương thứ 13 + thưởng theo tình hình hoạt động kinh doanh của công ty
- Tăng lương hàng năm (Nếu bạn thể hiện tốt sẽ được đề xuất linh động trong quá trình làm việc)
- Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước ngay khi bạn gia nhập WNC
- Cơ hội học hỏi, làm việc và phát triển trong công ty đa quốc gia
- Chính sách đào tạo bài bản, rõ ràng phù hợp với quá trình phát triển của nhân sự
- 12 ngày nghỉ phép năm kèm các chế độ nghỉ khác như Nghỉ dưỡng đặc biệt , Nghỉ chăm vợ sinh, Chăm sóc gia đình , Nghỉ ngày đèn đỏ đối với đồng nghiệp nữ...
- Tham gia tổng kết cuối năm, ngày hội gia đình, tour du lịch hàng năm, hội thi thể thao, tiệc Giáng sinh, lễ hội khác... cùng công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
