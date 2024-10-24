Tuyển Kỹ Thuật Viên thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công ty TNHH DV Điện Nước Nam Việt
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
Công ty TNHH DV Điện Nước Nam Việt

15 - 25 Triệu
Toàn thời gian cố định
Nam
5 người
1 năm
Nhân viên
- Hồ Chí Minh: 209/34/5 đường số 10 phường 8, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

1. Thực hiện các công việc lắp đặt, sửa chữa, khắc phục các sự cố điện nước, máy bơm tại nhà dân, shop thời trang, căn hộ (không đi công trình).
2.Làm việc trực tiếp với khách hàng.
3. Lắp đặt, sửa chữa ống nước nóng năng lượng mặt trời.
4. Lắp đặt, sửa hệ thống cấp thoát nước gia đình, công ty, căn hộ,...
5. Lắp đặt, sửa thiết bị vệ sinh, nhà tắm, van vòi nước các loại.
6. Thông tắc cầu cống nghẹt, thông lavabo, chậu rửa chén, ống nước thải.
7. Lắp bồn chứa nước, vệ sinh bồn, sửa rò rỉ nước, tràn nước, lắp phao tự động.
8. Chống thấm dột nhà vệ sinh, nhà tắm không rõ nguyên nhân.
9. Nhận sửa chữa điện, lắp đồng hồ điện, lắp thiết bị điện gia đình.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tuổi từ 22 – 30. Có lý lịch rõ ràng
2. Kinh nghiệm 1 năm lắp đặt, sửa điện nước trở lên.
3. Có chứng chỉ nghề hoặc đã tốt nghiệp trung cấp trở lên.
4. Có khả năng xử lý, khắc phục các sự cố điện nước + lắp đặt thiết bị vệ sinh, điện nước.
5. Có khả năng làm việc độc lập tốt.
6. Siêng năng, kỉ luật, cẩn thận, nhanh nhẹn, ham học hỏi, trung thực và có trách nhiệm trong công việc
7. Có xe máy đi lại.
8. Có sức khỏe tốt.
9. Có điện thoại smartphone.
10. Có khả năng giao tiếp với khách hàng, lịch sự , vui vẻ.
11. Có đồ nghề cơ bản để lắp đặt, sửa chữa điện nước.
12. Ưu tiên anh em gắn bó lâu dài.

Tại Công ty TNHH DV Điện Nước Nam Việt Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương thưởng mỗi tháng, thưởng vượt doanh số cao.
2. Có thưởng chế độ: lễ, tết, sinh nhật đầu đủ.
3. Lương cơ bản 8 triệu + hoa hồng trên đơn, tăng ca, thu nhập > 15 triệu...
4.Được đảm bảo mức thu nhập cao, ổn định.
5. Có phụ cấp xăng xe, sim số, điện thoại.
6. Sẽ được đào tạo nâng cao tay nghề.
7. Làm việc trong môi trường thân thiện, hòa đồng.
8. Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DV Điện Nước Nam Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH DV Điện Nước Nam Việt

Công ty TNHH DV Điện Nước Nam Việt

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 209/34/5 đường Cây Trâm Phường 10 quận Gò Vấp

