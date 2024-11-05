Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- số 35 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Phân tích nghiệp vụ với khách hàng
Tìm hiểu, trau dồi nghiệp vụ trong lĩnh vực của khách hàng
Cập nhật các quy định, nguyên tắc, luật có liên quan đến lĩnh vực của khách hàng
Tìm hiểu mô hình quản lý, cơ chế hoạt động của khách hàng, hệ thống báo cáo, các danh mục cần thiết lập
Khai thác và thu thập thông tin về yêu cầu của người dùng, Tổng hợp đầy đủ, rõ ràng các yêu cầu tính năng, hệ thống của Khách hàng
Phân tích, làm rõ các yêu cầu từ đó thiết kế, mô hình hóa được quy trình hoạt động thực tế của khách hàng
Viết đầy đủ các tài liệu đặc tả yêu cầu, thiết kế: User Requirement Specification and Software/ System Requirement Specification (URS/ SRS), and Feature List
Giới thiệu với khách hàng đặc điểm, tính năng, ưu điểm của phần mềm. Thúc đẩy khách hàng tham gia sử dụng các tính năng, tiện ích người dùng
Tư vấn trên góc độ nghiệp vụ dựa trên các phân tích, nghiên cứu để thuyết phục, thống nhất tính năng với khách hàng
Làm việc với các bộ phận trong dự án
Làm việc với DEV, QA, PM để thống nhất yêu cầu đáp ứng, thực hiện dự án
Hỗ trợ DEV hiểu rõ các yêu cầu nghiệp vụ, xác nhận và làm chi tiết các thông tin trao đổi với khách hàng
Hỗ trợ QA hiểu rõ nghiệp vụ để viết testcase, checklist
Quản lý thay đổi về nghiệp vụ
Làm rõ và cập nhật đầy đủ các thay đổi phát sinh trong quá trình xây dựng sản phẩm và sử dụng sản phẩm
Cập nhật đầy đủ, chính xác các thay đổi trong quá trình thực hiện dự án
Cập nhật, trao đổi với khách hàng về tiến độ thực hiện, các tính năng
Cập nhật đầy đủ các thay đổi trong hệ thống tài liệu của dự án, lưu lại các thay đổi theo các version của sản phẩm

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệmvà kỹ năng với những dự ánphần mềm
Có kiến thức, am hiểu về Phát triển phần mềm.
Kinh nghiệm với API
Hiểu biết automation test, performance test, hiểu biết về các sản phẩm công nghệ trong lĩnh vực y tế, sản phẩm EMR là lợi thế
Kỹ năng phân tích vấn đề
Khả năng học hỏi, tiếp cận nhanh và tư duy logic
Khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập
Khả năng giao tiếp
Khả năng thuyết phục

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian: 8h -17h30, T2 – T6 (Nghỉ T7, CN)
Mức lương: 15- 25 triệu (gross)
Thưởng thâm niên làm việc: 5 triệu/năm
Thưởng tháng lương 13 theo hoạt động kết quả kinh doanh
Gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt
Khám sức khỏe 1 năm/lần
Cơ hội phát triển sự nghiệp, tham gia các khóa đào tạo nội bộ nâng cao chuyên môn.
Sử dụng sách miễn phí tại thư viện và các trò chơi giải trí: PS5, Bi lắc, ....
Được tham gia đa dạng hoạt động nội bộ : 8/3, 20/10, giáng sinh, sinh nhật, teambuilding, tiệc cuối năm Year-end Party, khám sức khỏe định kỳ hàng năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, tòa VOV, 35 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

