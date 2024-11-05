Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 35 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Phân tích nghiệp vụ với khách hàng

Tìm hiểu, trau dồi nghiệp vụ trong lĩnh vực của khách hàng

Cập nhật các quy định, nguyên tắc, luật có liên quan đến lĩnh vực của khách hàng

Tìm hiểu mô hình quản lý, cơ chế hoạt động của khách hàng, hệ thống báo cáo, các danh mục cần thiết lập

Khai thác và thu thập thông tin về yêu cầu của người dùng, Tổng hợp đầy đủ, rõ ràng các yêu cầu tính năng, hệ thống của Khách hàng

Phân tích, làm rõ các yêu cầu từ đó thiết kế, mô hình hóa được quy trình hoạt động thực tế của khách hàng

Viết đầy đủ các tài liệu đặc tả yêu cầu, thiết kế: User Requirement Specification and Software/ System Requirement Specification (URS/ SRS), and Feature List

Giới thiệu với khách hàng đặc điểm, tính năng, ưu điểm của phần mềm. Thúc đẩy khách hàng tham gia sử dụng các tính năng, tiện ích người dùng

Tư vấn trên góc độ nghiệp vụ dựa trên các phân tích, nghiên cứu để thuyết phục, thống nhất tính năng với khách hàng

Làm việc với các bộ phận trong dự án

Làm việc với DEV, QA, PM để thống nhất yêu cầu đáp ứng, thực hiện dự án

Hỗ trợ DEV hiểu rõ các yêu cầu nghiệp vụ, xác nhận và làm chi tiết các thông tin trao đổi với khách hàng

Hỗ trợ QA hiểu rõ nghiệp vụ để viết testcase, checklist

Quản lý thay đổi về nghiệp vụ

Làm rõ và cập nhật đầy đủ các thay đổi phát sinh trong quá trình xây dựng sản phẩm và sử dụng sản phẩm

Cập nhật đầy đủ, chính xác các thay đổi trong quá trình thực hiện dự án

Cập nhật, trao đổi với khách hàng về tiến độ thực hiện, các tính năng

Cập nhật đầy đủ các thay đổi trong hệ thống tài liệu của dự án, lưu lại các thay đổi theo các version của sản phẩm

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệmvà kỹ năng với những dự ánphần mềm

Có kiến thức, am hiểu về Phát triển phần mềm.

Kinh nghiệm với API

Hiểu biết automation test, performance test, hiểu biết về các sản phẩm công nghệ trong lĩnh vực y tế, sản phẩm EMR là lợi thế

Kỹ năng phân tích vấn đề

Khả năng học hỏi, tiếp cận nhanh và tư duy logic

Khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập

Khả năng giao tiếp

Khả năng thuyết phục

Thời gian: 8h -17h30, T2 – T6 (Nghỉ T7, CN)

Mức lương: 15- 25 triệu (gross)

Thưởng thâm niên làm việc: 5 triệu/năm

Thưởng tháng lương 13 theo hoạt động kết quả kinh doanh

Gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt

Khám sức khỏe 1 năm/lần

Cơ hội phát triển sự nghiệp, tham gia các khóa đào tạo nội bộ nâng cao chuyên môn.

Sử dụng sách miễn phí tại thư viện và các trò chơi giải trí: PS5, Bi lắc, ....

Được tham gia đa dạng hoạt động nội bộ : 8/3, 20/10, giáng sinh, sinh nhật, teambuilding, tiệc cuối năm Year-end Party, khám sức khỏe định kỳ hàng năm,...

