Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
- Hà Nội: Tòa VTC Online 18 Tam Trinh, P. Minh Khai, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Phát triển và tối ưu hệ thống thanh toán cho hàng trăm nghìn điểm chấp nhận thanh toán.
Thiết kế, phát triển các ứng dụng backend sử dụng Golang, PHP với các framework như Gin, Echo, Gorm, Yii2.
Xây dựng và phát triển giao diện frontend sử dụng PHP (Yii2) JavaScript (Vue.js) đảm bảo tính trực quan, dễ sử dụng.
Tối ưu hóa hiệu suất hệ thống, đảm bảo khả năng mở rộng và bảo mật của hệ thống thanh toán.
Làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL, MongoDB để quản lý dữ liệu người dùng và giao dịch.
Quản lý mã nguồn và làm việc nhóm thông qua Git.
Tích hợp các cổng thanh toán
Xây dựng và triển khai hệ thống trong môi trường Docker, Kubernetes (K8s) để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và dễ mở rộng.
Sử dụng ChatGPT như một công cụ hỗ trợ để tăng cường năng suất, tìm kiếm giải pháp nhanh chóng và tối ưu hóa quy trình phát triển.
Tham gia phân tích yêu cầu, thiết kế giải pháp kỹ thuật và lập kế hoạch phát triển.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo ít nhất một trong các ngôn ngữ lập trình: Golang, PHP, JavaScript. Có kinh nghiệm với các framework Gin, Echo, Gorm, Yii2, Vue.js là một lợi thế. Có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL, MongoDB, và các công cụ như Redis. Hiểu biết về các hệ thống CMS và nền tảng mã nguồn mở như WordPress, Magento, Shopify, Prestashop. Kinh nghiệm làm việc với hệ thống thanh toán là một lợi thế lớn. Hiểu biết về RESTful API, WebSocket và các giao thức truyền tải dữ liệu. Kinh nghiệm triển khai ứng dụng trong môi trường Docker và Kubernetes (K8s). Thành thạo trong việc sử dụng Git để quản lý mã nguồn và làm việc nhóm. Khả năng sử dụng ChatGPT để hỗ trợ tìm kiếm giải pháp kỹ thuật, viết mã và tối ưu hóa quy trình làm việc.
Kỹ năng mềm:
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, thưởng dựa trên năng lực và hiệu quả công việc.
Cơ hội làm việc với các dự án lớn, công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực thanh toán.
Được tham gia vào môi trường làm việc sáng tạo, năng động và cởi mở.
Cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn.
Đầy đủ các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép và các quyền lợi khác theo luật lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
