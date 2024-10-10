Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa VTC Online 18 Tam Trinh, P. Minh Khai, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Phát triển và tối ưu hệ thống thanh toán cho hàng trăm nghìn điểm chấp nhận thanh toán. Thiết kế, phát triển các ứng dụng backend sử dụng Golang, PHP với các framework như Gin, Echo, Gorm, Yii2. Xây dựng và phát triển giao diện frontend sử dụng PHP (Yii2) JavaScript (Vue.js) đảm bảo tính trực quan, dễ sử dụng. Tối ưu hóa hiệu suất hệ thống, đảm bảo khả năng mở rộng và bảo mật của hệ thống thanh toán. Làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL, MongoDB để quản lý dữ liệu người dùng và giao dịch. Quản lý mã nguồn và làm việc nhóm thông qua Git. Tích hợp các cổng thanh toán Xây dựng và triển khai hệ thống trong môi trường Docker, Kubernetes (K8s) để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và dễ mở rộng. Sử dụng ChatGPT như một công cụ hỗ trợ để tăng cường năng suất, tìm kiếm giải pháp nhanh chóng và tối ưu hóa quy trình phát triển. Tham gia phân tích yêu cầu, thiết kế giải pháp kỹ thuật và lập kế hoạch phát triển.
Phát triển và tối ưu hệ thống thanh toán cho hàng trăm nghìn điểm chấp nhận thanh toán.
Thiết kế, phát triển các ứng dụng backend sử dụng Golang, PHP với các framework như Gin, Echo, Gorm, Yii2.
Golang
PHP
Gin
Echo
Gorm
Yii2
Xây dựng và phát triển giao diện frontend sử dụng PHP (Yii2) JavaScript (Vue.js) đảm bảo tính trực quan, dễ sử dụng.
JavaScript
Tối ưu hóa hiệu suất hệ thống, đảm bảo khả năng mở rộng và bảo mật của hệ thống thanh toán.
Làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL, MongoDB để quản lý dữ liệu người dùng và giao dịch.
MySQL
MongoDB
Quản lý mã nguồn và làm việc nhóm thông qua Git.
Git
Tích hợp các cổng thanh toán
Xây dựng và triển khai hệ thống trong môi trường Docker, Kubernetes (K8s) để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và dễ mở rộng.
Docker
Kubernetes (K8s)
Sử dụng ChatGPT như một công cụ hỗ trợ để tăng cường năng suất, tìm kiếm giải pháp nhanh chóng và tối ưu hóa quy trình phát triển.
ChatGPT
Tham gia phân tích yêu cầu, thiết kế giải pháp kỹ thuật và lập kế hoạch phát triển.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng chuyên môn:
Thành thạo ít nhất một trong các ngôn ngữ lập trình: Golang, PHP, JavaScript. Có kinh nghiệm với các framework Gin, Echo, Gorm, Yii2, Vue.js là một lợi thế. Có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL, MongoDB, và các công cụ như Redis. Hiểu biết về các hệ thống CMS và nền tảng mã nguồn mở như WordPress, Magento, Shopify, Prestashop. Kinh nghiệm làm việc với hệ thống thanh toán là một lợi thế lớn. Hiểu biết về RESTful API, WebSocket và các giao thức truyền tải dữ liệu. Kinh nghiệm triển khai ứng dụng trong môi trường Docker và Kubernetes (K8s). Thành thạo trong việc sử dụng Git để quản lý mã nguồn và làm việc nhóm. Khả năng sử dụng ChatGPT để hỗ trợ tìm kiếm giải pháp kỹ thuật, viết mã và tối ưu hóa quy trình làm việc.
Thành thạo ít nhất một trong các ngôn ngữ lập trình: Golang, PHP, JavaScript.
Golang
PHP
JavaScript
Có kinh nghiệm với các framework Gin, Echo, Gorm, Yii2, Vue.js là một lợi thế.
Gin
Echo
Gorm
Yii2
Vue.js
Có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL, MongoDB, và các công cụ như Redis.
MySQL
MongoDB
Redis
Hiểu biết về các hệ thống CMS và nền tảng mã nguồn mở như WordPress, Magento, Shopify, Prestashop.
WordPress
Magento
Shopify
Prestashop
Kinh nghiệm làm việc với hệ thống thanh toán là một lợi thế lớn.
Hiểu biết về RESTful API, WebSocket và các giao thức truyền tải dữ liệu.
Kinh nghiệm triển khai ứng dụng trong môi trường Docker và Kubernetes (K8s).
Docker
Kubernetes (K8s)
Thành thạo trong việc sử dụng Git để quản lý mã nguồn và làm việc nhóm.
Git
Khả năng sử dụng ChatGPT để hỗ trợ tìm kiếm giải pháp kỹ thuật, viết mã và tối ưu hóa quy trình làm việc.
ChatGPT
Kỹ năng mềm:
Có khả năng làm việc nhóm tốt, tương tác hiệu quả với các phòng ban khác. Tinh thần học hỏi và tiếp cận với các công nghệ mới. Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.
Có khả năng làm việc nhóm tốt, tương tác hiệu quả với các phòng ban khác.
Tinh thần học hỏi và tiếp cận với các công nghệ mới.
Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng dựa trên năng lực và hiệu quả công việc. Cơ hội làm việc với các dự án lớn, công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực thanh toán. Được tham gia vào môi trường làm việc sáng tạo, năng động và cởi mở. Cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn. Đầy đủ các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép và các quyền lợi khác theo luật lao động.
Mức lương cạnh tranh, thưởng dựa trên năng lực và hiệu quả công việc.
Cơ hội làm việc với các dự án lớn, công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực thanh toán.
Được tham gia vào môi trường làm việc sáng tạo, năng động và cởi mở.
Cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn.
Đầy đủ các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép và các quyền lợi khác theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 toà nhà Sumikura 18H Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TPHCM - Số 45 - 47 Vũ Tông Phan Phường An Phú, TP Thủ Đức (Quận 2 cũ), TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

